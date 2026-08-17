Adalı'dan Vlahovic'in lisansı için açıklama: İtalya'dan onay bekleniyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Juventus'tan transfer edilen dünyaca ünlü Sırp santrfor Dusan Vlahovic’in lisans işlemleri için İtalya Federasyonu’ndan onay beklendiğini söyledi.

Beşiktaş ile Tera Yatırım Holding arasında Futbol A Takımı ve Erkek Basketbol Takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalandı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş ile Tera Yatırım Holding arasında sponsorluk imza töreni düzenlendi. Başkan Serdal Adalı, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

"İZİN GELDİĞİ AN LİSANSI ÇIKACAK"

Yeni transfer Dusan Vlahovic'le ilgili konuşan Adalı, "Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 3 yıllığına kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic için 14 Ağustos'ta imza töreni gerçekleştirdi. Törene Başkan Serdal Adalı da katıldı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Yeni sezonun Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını dileyen Beşiktaş Başkanı, "Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, tribündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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