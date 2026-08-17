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Spor

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi: 5'te 5 yaptı, kalesini gole kapattı

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Yeni sezona Avrupa kupalarında 4'te 4 yaparak başlayan Beşiktaş, Süper Lig'e de galibiyetle giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçın tamamında kalesini gole kapatırken, 5 sezon sonra bu istatistiği tekrarladı. Beşiktaş'ın bu sezon 5 maçta attığı 6 golde 4 farklı oyuncunun imzası var.

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UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Danimarka ve Çek rakiplerini geçerek play-off turuna yükselen Beşiktaş, ligde 2026-2027 sezonuna da evinde Eyüpspor karşısında aldığı 3 puanla lige galibiyetle başladı.

Futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'nun oturmasıyla siyah-beyazlı camiada yeni sezonda takımın havası değişti. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü transfer çalışmalarında nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, resmi maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

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ITALIANO, SÜPER LİG'E GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'e Eyüpspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle giriş yaptı. Avrupa kupalarında öğrencileriyle çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan Italiano, İstanbul ekibini de 1-0 ile geçerek, takımıyla 5'te 5 yaptı ve sezona iddialı bir başlangıç gerçekleştirdi. Saha kenarındaki enerjisiyle dikkat çeken İtalyan teknik adam, şimdiden siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazandı.

Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

YENİ SEZONDA 5'TE 5

Siyah-beyazlı futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 5 maçta aldığı 5 galibiyet elde etti. Beşiktaş, 48 yaşındaki teknik adam yönetiminde ikinci turda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0; üçüncü turda ise Hradec Kralove'yi iki maçta 1-0'lık skorlarla yenerek eledi ve play-off turuna adını yazdırdı. Ligde Eyüpspor'u da tek golle geçen siyah-beyazlılar, söz konusu maçların 4'ünü 1-0, birini de 2-0 kazandı.

BEŞ MAÇTA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile takım savunmasını bu sezon daha güçlü bir şekilde ön plana çıkaran siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 4, ligde de 1 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

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AÇILIŞ MAÇLARINDA EV SAHİBİ OLARAK YİNE KAZANDI

Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 35 ilk hafta karşılaşmasının 31'ini kazandı. Söz konusu maçlarda 3 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 1 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

BEŞ SEZON SONRA ÜST ÜSTE 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sezona iyi bir savunma performansıyla giren siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçın tamamında kalesini gole kapatırken, 5 sezon sonra bu istatistiği tekrarladı.

Avrupa kupalarında ve Süper Lig'de oynadığı toplam 5 maçta kalesini savunan Beşiktaş, son lig şampiyonluğunu elde ettiği 2020-2021 sezonunda da üst üste 5 mücadelede gol yememeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip, o dönem ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Sivasspor'u 3-0, Kayserispor'u 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerken kalesinde hiç gol görmemişti. Bu sezona da Avrupa'da Midtjylland ve Hradec Kralove eleme maçları, ligde de Eyüpspor karşılaşmasıyla giriş yapan Beşiktaş, 450 dakikadır gol yemiyor.

Eyüpspor'a karşı Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Vaclav Cerny kaydetti.
Başlık ResmiEyüpspor'a karşı Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Vaclav Cerny kaydetti.

NÜBEL, 450 DAKİKADIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş savunmasının yanı sıra Alman file bekçisi Alexander Nübel de bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. 29 yaşındaki kaleci, 5 maçta süre alırken, 450 dakikadır kalesine gol görmedi. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Nübel, siyah-beyazlı defans için savunmadan çıkarken önemli bir pas opsiyonu da oluyor.

Alexander Nübel
Başlık ResmiAlexander Nübel

DÖRT FARKLI OYUNCUDAN GOL KATKISI

Siyah-beyazlı takımın bu sezon 5 maçta attığı 6 golde 4 farklı oyuncunun imzası var. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny 2'şer, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy ise 1'er gol kaydetti.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü
Başlık ResmiBeşiktaş kaptanı Orkun Kökçü

69'UNCU SEZONA GALİBİYETLE GİRDİ

Beşiktaş, Eyüpspor maçıyla Süper Lig'deki 69'uncu sezonuna start verdi. Geride kalan 68 sezonun tamamında ligde mücadele eden siyah-beyazlılar, 1-0 galibiyetle toplam 2265 karşılaşmaya çıkarken 1221 galibiyet, 615 beraberlik ve 429 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 3729 defa havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 1989 gol gördü.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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