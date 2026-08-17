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Spor

Beşiktaş-Eyüpspor maçının yıldızından itiraf: Kendime bir söz verdim!

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Beşiktaş-Eyüpspor maçının yıldızından itiraf: Kendime bir söz verdim!

Beşiktaş’ın 1-0 kazandığı Eyüpspor maçına şık asistiyle damga vuran Junior Olaitan, "Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum" dedi. Son haftalardaki çıkışıyla ilgili bir soruya genç oyuncu, "İlk maçtan sonra 'Büyük bir oyuncu olmak istiyorsam kendimi zorlamam ve devam etmem gerekir' diye telkinde bulundum" cevabını verdi.

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Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"KOŞUYU GÖRDÜĞÜMDE NE YAPACAĞIMI BİLİYORDUM"

Vaclav Cerny'ye yaptığı asist hakkında konuşan Olaitan, "Güzel bir pas oldu. Cerny de iyi bir koşu yaptı. Onun koşusunu gördüğümde ne yapmam gerektiğini gördüm. İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Cerny'yi tanıyorum, Orkun (Kökçü) ile yan yana oynuyorum onu da tanıyorum. Her oyuncuyu hem savunmadaki hem hücumdaki oyuncuları biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Böyle olunca da güzel şeyler yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Junior Olaitan - David Costa
Başlık ResmiJunior Olaitan - David Costa

"BU SENE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sezona büyük umutlarla başladıklarını ve hedefleri doğrultusunda çok çalıştıklarını aktaran 24 yaşındaki futbolcu, "Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir takımda olduğunuz zaman ilk maçtan sonra eleştirildim. İlk maçtan sonra kendi kendime 'Büyük bir oyuncu olmak istiyorsam kendimi zorlamam ve devam etmem gerekir' diye telkinde bulundum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takımım için savaşmaya çalışıyorum. Her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın da desteğini görmek benim için çok güzel. Kendi adıma iyi performansıma döndüğüm için mutluyum. Takıma katkı vermek güzel. Böyle devam etmek istiyorum. Geçen sene neler yaşandığını, neler olduğunu biliyoruz. Bu sene bunun tekrarının olmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz motiveyiz. Arma ve taraftar için mücadele edeceğiz. Böyle devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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