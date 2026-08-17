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Spor

Beşiktaş-Eyüpspor maçında Djalo'nun hareketine hakemlerden ortak karar: En az sarı kart olmalı

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Beşiktaş-Eyüpspor maçında Djalo'nun hareketine hakemlerden ortak karar: En az sarı kart olmalı
Fotoğraf Başlığı Beşiktaş-Eyüpspor maçında Djalonun hareketine hakemlerden ortak karar: En az sarı kart olmalı

Beşiktaş-Eyüpspor maçında Tiago Djalo'nun David Costa'nın saçını çektiği pozisyon tartışma konusu oldu. Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Alex Taşçıoğlu, hakemin kararını değerlendirerek pozisyonda kart gösterilmesi gerektiğini savundu.

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Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u Cerny'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Tiago Djalo'nun David Costa'ya yaptığı müdahale tartışma konusu oldu.

Eski hakemler Alex Taşçıoğlu, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, beIN SPORTS ekranlarında pozisyonu değerlendirerek hakemin kararını yorumladı.

Tiago Djalo ve David Costa'nın ikili mücadelesi
Başlık ResmiTiago Djalo ve David Costa'nın ikili mücadelesi

DENİZ ÇOBAN: KIRMIZI KART GÖSTERSE SAYGI DUYARIM

Deniz Çoban, pozisyonun normal çekimde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, hakemin kart göstermesi gerektiğini söyledi.

Çoban, "VAR protokolünde açıkça belirtildiği gibi normal çekimde izlemek gerekir. Kırmızı kart gösterse hakeme saygı duyarım. Buna düdüğü çalıyorsanız sarı ya da kırmızı göstermelisiniz" ifadelerini kullandı.

Tiago Djalo ve David Costa'nın tartışılan pozisyonu
Başlık ResmiTiago Djalo ve David Costa'nın tartışılan pozisyonu

BÜLENT YILDIRIM: SARI KART YETERLİ OLURDU

Bülent Yıldırım ise Djalo'nun hareketinin kart gerektirdiğini savundu. Pozisyonda saç çekmenin yoğunluğu ve hareketin gaddarlığının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, sarı kartın yeterli olacağı görüşünü dile getirdi.

Yıldırım, "Hakem sarı veya kırmızı kart verse saygı duyarım. Ancak bu pozisyona kayıtsız kaldı. Burada top için yer alma mücadelesi var. Saç çekme olayında yoğunluk ve gaddarlığa bakmak lazım. Hakem kırmızı kart verseydi herkes saygı duymak zorunda. Sarı kart yeterli olurdu" dedi.

Tiago Djalo ve David Costa'nın tartışılan pozisyonu
Başlık ResmiTiago Djalo ve David Costa'nın tartışılan pozisyonu

ALEX TAŞÇIOĞLU: EN AZINDAN SARI KART VERMELİYDİ

Alex Taşçıoğlu da Djalo'nun hareketinin kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Taşçıoğlu, "Hakem kart için herhalde oyuncunun kafasının geriye gitmesini bekledi. En azından sarı kart vermeliydi" değerlendirmesinde bulundu.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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