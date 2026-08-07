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Spor

Süper Lig'de 2'nci ve 3'üncü hafta programı açıklandı: Beşiktaş maçı detayı

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Süper Lig'de 2'nci ve 3'üncü hafta programı açıklandı: Beşiktaş maçı detayı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 2026-2027 sezonu 2'nci ve 3'üncü haftalarının maç programını duyurdu. Beşiktaş'ın 23 Ağustos'ta oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının tarihinin değişebileceği belirtildi.

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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 2'nci ve 3'üncü haftasında oynanacak müsabakalarının program belli oldu.

Süper Lig'de yeni sezon, 14 Ağustos'ta başlayacak.
Başlık ResmiSüper Lig'de yeni sezon, 14 Ağustos'ta başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda, 2'nci hafta oynanacak olan Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasının günü 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

2'NCİ HAFTA

21 Ağustos Cuma
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray

22 Ağustos Cumartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
19.00 Çorum FK - Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor

23 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor - Başakşehir
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

24 Ağustos Pazartesi
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler

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3'ÜNCÜ HAFTA

28 Ağustos Cuma
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor
21.30 Beşiktaş - Çorum FK

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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