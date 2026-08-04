Süper Lig'de "yok artık" dedirten olay: Meğer "aşkı" için kaçıp gitmiş!

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, bir süredir ulaşılamayan ve "kadro dışı" kararı verilen 24 yaşındaki Malili oyuncu Habib Keita hakkında yöneltilen soruyu cevapladı. Durul, "Bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor" açıklamasıyla dikkat çekti.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ile Türkiye Halk Bankası iş birliğinde taraftara özel kart hayata geçirildi. Başkan Recep Durul, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Recep Durul

Toplantının son bölümünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Durul, hazırlık kampına katılmayan Malili orta saha Habib Keita'nın nerede olduğuna ilişkin konuştu.

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Clermont Foot 63'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonunu kullanmıştı.

"AŞIK OLMUŞ, ONUN İÇİN GİTTİĞİ SÖYLENİYOR"

Başkan Durul, "Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. 'Akıl tutulması' diyebiliriz buna. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor ama menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Kocaelispor olarak hukuki işlemleri başlatacağız. Transfer teklifi olduğu söyleniyor, 3-4 kulüple görüşüldüğü ifade ediliyor ama şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok. Dönerse Kocaelispor'un faydasına olacak şeyleri düşünürüz, gerekirse affederiz. Problem değil. Gerekirse takıma katarız. Bununla ilgili henüz bir karar almış değiliz ama mutlaka bir yaptırım olacaktır. Bu yaptırımın ölçeğini şu anda bilmiyoruz. Ancak geldikten sonra, eğer gelirse, o zaman değerlendiririz. Hata yaptığını söylerse biz de oturur, düşünürüz. Tekrar takıma katmak isterim, faydalı bir oyuncu. Dolayısıyla uzun süre cezalandırmak da bize çok bir şey katmaz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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