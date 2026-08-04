Başkan Durul sanayicilerden destek bekliyor: Lafa gelince herkes Kocaelisporlu!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kulübün mali yapılandırma ve lisans sürecinde kentten yeterli desteği göremediklerini belirterek, "Lafa gelince herkes Kocaelisporlu ancak paraya ve sorunlara gelince ortada kimse yok. Bu sorumluluğu yine ben aldım. Şehirde Kocaelispor'a gönülden destek olacak kaç sanayici var? Lisansı alamazsak transfer yasağı devam edecek" dedi.

Recep Durul, Turka Araç Muayene İstasyonu'nda düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor'un mali durumu, ulusal lisans süreci ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SANKİ KOCAELİSPOR BATMIŞ"

Her kulübün maddi sıkıntılar içinde bulunduğunu belirten Durul, "Basında Kocaelispor'la ilgili bazen rencide edici, sanki bu şehrin takımı değilmiş ya da Kocaelispor'la ilgili hiçbir şey yapılmıyormuş gibi acayip başlıklar atılıyor. Sanki Kocaelispor batmış, zor durumda kalmış gibi bir hava oluşturuluyor. Sıkıntısı olmayan kulüp yok. Bir de işin bu tarafından bakalım. Bazı şeyler ön plana çıkarılıyor. Yönetim bilerek ya da bilmeyerek pasifize edilmeye çalışılıyor. Başka şeyler ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Bu takımın şu anda yapması gereken çok fazla şey var. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan geçiyoruz. Bütün kulüplerde sıkıntı var. Ben kulüp başkanı olarak elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Kendi cebimden birçok şeyi karşıladım. Bunu siz sorduğunuz için söylüyorum, aksi halde söylemeyecektim" dedi.

Recep Durul

"TAHİR BAŞKAN HER GÜN BİZİMLE"

Ulusal lisansın alınabilmesi için vergi ve SSK borçlarının yapılandırılması gerektiğini belirten Durul, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile sürekli istişare halinde olduklarını söyledi. Durul, "Ulusal lisansı açmak için yapmamız gereken bazı işler var. Vergi ve SSK yapılandırması bulunuyor. Bunlar için teminat gerekiyor. Dolayısıyla bu teminatları kimin vereceği konusunda uğraşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla sürekli istişare halindeyiz. Tahir Başkan'ın bu işin içinde olmadığını zannetmeyin. Tahir Başkan her gün bizimle birlikte, her gün konuşuyoruz. Gazetelerde, ‘Tahir Başkan nerede, ilgilenmiyor mu, bu işe el atsın' şeklinde şeyler yazılıyor. Tahir Başkan her gün bizimle beraber. Tahir Başkan'ı bu işe neden alet ediyorsunuz? Kocaelispor için her şeyi yapıyor. Biz de her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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"PARAYA VE SORUNLARA GELİNCE KİMSE YOK"

Yapılandırma sürecini kongrede de anlattığını dile getiren Başkan Durul, şehirden yeterli desteği göremediklerini ifade ederek, "Herkes bir şeyler söylüyor. Lafa gelince herkes Kocaelisporlu ancak paraya ve sorunlara gelince ortada kimse yok. Bu sorumluluğu yine kim aldı? Ben aldım. Şehirde şu anda Kocaelispor'a gönülden destek olacak kaç sanayici var? Lisansı alamazsak geçici transfer yasağımız devam edecek. Önümüzdeki sezon başladığında yeni aldığımız oyuncuların lisansını çıkaramayacağız. Bununla ilgili neler yaptığımızı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben gövdemi koydum bu işe. Her gün kaynak konusunu konuşuyoruz. Lafa gelince herkes Kocaelisporlu ancak ortada sanayici yok, para veren yok. Destek verenlerden Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye'de kişi başına gelir düzeyinde ikinci sırada olan bir şehirden bahsediyoruz. Birinci İstanbul, ikinci Kocaeli. Böyle bir şehirde Kocaelispor'a destek olacak sanayici ya da iş insanı sayısı yeterli değil. Bu şehirde 36 liman ve onlarca organize sanayi bölgemiz var. Türkiye'nin en fazla limanı olan şehirden bahsediyoruz. Biz bütün bunlarla birlikte zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ben burada gövdemi koydum, arkadaşlarımızla birlikte ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'da teknik direktörlük görevinde Selçuk İnan bulunuyor.

"400 MİLYON TL YAPILANDIRMAMIZ VAR"

Ligin başlamasına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Durul, Türkiye'de 14 kulübün lisans sürecini tamamladığını, Kocaelispor ile birlikte 4 kulübün ise henüz lisans alamadığını aktardı. Başkan Durul, "Türkiye'de şu anda 4 kulüp lisans alma konusunda sıkıntı yaşıyor. 14 kulüp lisansını aldı, alamayanlardan biri de Kocaelispor. Yaklaşık 400 milyon lira civarında SSK ve vergi yapılandırmamız var. Ya bunun kefaletini vererek yapılandırma yapacaksınız ya da ipotek göstererek yapılandırmayı gerçekleştireceksiniz. Aksi halde geçici lisans yasağınız devam edecek ve yeni transfer ettiğiniz oyuncular lige katılamayacak. Süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar kriterleri yerine getirdiğimizde oyuncuların lisanslarını alarak onları lige dahil edebileceğiz" dedi.

"ŞU ANDA HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DEĞİL"

Kulübün geçmişten gelen mali sıkıntılarının bulunduğunu de sözlerine ekleyen Recep Durul, şöyle devam etti:

Bu süreci en hızlı şekilde çözmek için bütün planlarımızı yaptık. Lisans, transfer ve ödemelerle uğraşıyoruz. Kocaelispor'da şu anda her şey güllük gülistanlık değil. Çok parası olan bir kulüp değiliz. Geçmişten gelen sıkıntılar var. Geçen yıl bazı oyunculara fazla para ödedik, artık bunu yapmıyoruz. En fazla verimi daha uygun maliyetle aldığımız oyunculardan elde ettik. Geçen yıl pahalı aldığımız bazı oyunculardan ise verim alamadık. Kocaelispor'un daha iyi, daha sürdürülebilir ve daha güçlü olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kocaelispor'un şu andaki durumu bu. 'Hadi kardeşim transfer, diğer takımlar şunu yaptı' deniliyor. Şu anda öyle bir lüksümüz yok ancak biz en iyisini yapıyoruz. Kocaelispor'u en iyi şekilde temsil etmeye, en doğru transferleri yapmaya ve hasar görmeden lige katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzde 12 günlük bir süre var. İnşallah bunları da tamamlayıp toparlayacağız.

"VARSA BİRİSİ GELSEYDİ DE YAPSAYDI"

Kongrede başkanlığa aday çıkmamasına da değinen Recep Durul, "O gün de söyledim; kongrede aday varsa buyursun, çekileyim dedim. Var mı aday? Yok. Ben çekilirsem ne olacak? Şimdi çekildim diyelim, ne olacak? Kocaelispor hepimizin ortak değeri. Birbirimizi rencide etmeden destek olmamız gerekiyor. Burada bir art niyet ya da farklı bir niyet yok. Kocaelispor'u güçlendirmek ve daha iyi hale getirmek için yapılan bir çalışma var. O gün de söyledim, tekrar söylüyorum; varsa birisi gelseydi de yapsaydı. Kocaeli çok büyük bir şehir ancak Kocaelispor'a sahip çıkacak insan sayısı gerçekten çok az" ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA HER ŞEY TEPETAKLAK GİBİ HABER YAPMAYIN"

Yönetim olarak Kocaelispor'u güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Durul, açıklamasını şu şekilde noktaladı:

Yönetimimizle birlikte Kocaelispor'a elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaya ve kulübü yüceltmeye çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince çalışacağız. Göreceksiniz, Kocaelispor'u daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Eksikler ve hasarlar olabilir ancak bunlar telafisi olan şeyler. Bir anda her şey tepetaklak olacakmış gibi haber yapmayın. Sizden rica ediyorum.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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