İhlas Haber Ajansı
Kocaelispor transferi duyurdu: Genç stoper imzayı attı
Kocaelispor, İsviçre temsilcisi BSC Young Boys'ta forma giyen 23 yaşındaki stoper Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'yu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladığını açıkladı.
Özetle DinleKocaelispor transferi duyurdu: Genç stoper imzayı ...
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Spor 11 dk önce
Kocaelispor, yeni sezon öncesi İsviçre ekibi BSC Young Boys'tan genç stoper Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etti.
- Banhie Xavier Tanguy Zoukrou 23 yaşındadır.
- Oyuncu, İsviçre ekibi BSC Young Boys'tan transfer edildi.
- Transfer, satın alma opsiyonuyla birlikte gerçekleşti.
- Kocaelispor ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalandı.
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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon öncesi savunma hattını genç bir isimle güçlendirdi. Yeşil-siyahlı kulüp, İsviçre ekibi BSC Young Boys'un 23 yaşındaki stoperi Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza hoş geldin Tanguy Zoukrou. Futbolcu Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'nun kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonu'na tescilli BSC Young Boys ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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