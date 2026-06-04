Selçuk İnan yönetiminde Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 37 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Kocaelispor, kaptan Ahmet Oğuz'un ardından Serdar Dursun'a da veda etti.

Recep Durul'un geçtiğimiz ay gerçekleşen genel kurulda yeniden kulüp başkanlığa seçildiği Kocaelispor, Eylül 2025'te kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Yeşil-siyahlı kulüp, tecrübeli futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür ederek yeni kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.

Serdar Dursun'un sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecekti.

"BAŞARILAR SENİNLE OLSUN"

Kocaelispor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Dursun’a veda etti. Konuyla ilgili yapılan paylaşımında, "Futbolcumuz Serdar Dursun’a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar" ifadelerine yer verildi.

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