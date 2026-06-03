Kocaelispor'da ayrılık: Bir telefonla koşarak geldi, şimdi gidiyorum
Süper Lig'e çıktığı ilk sezonu 37 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Kocaelispor'da kaptan Ahmet Oğuz, yeşil-siyahlı ekipten ayrıldı. 33 yaşındaki oyuncu, "Bu kulübün, armanın ve tribünün bende yeri ayrı olacak. Koşarak geldiğim yere veda etme zamanı" dedi.
- Ahmet Oğuz, Kocaelispor'dan ayrılık kararı aldı. Yeşil-siyahlı takımda kaptanlık yapan Ahmet Oğuz, bu kararı duygusal bir mesajla duyurdu.
- Oğuz, 2 sezon boyunca Kocaelispor forması giydiği ve kaptanlık yaptığı için gurur duyduğunu belirtti.
- İlk sezonunda şampiyonluk, ikinci sezonunda ise Süper Lig'de kalma başarısını yaşadıklarını ifade etti.
- Kocaelispor taraftarına iyi günde kötü günde destekleri için gönülden teşekkür etti.
- Şehrin, kulüp armasının ve tribünlerin kendisinde her zaman ayrı bir yeri olacağını söyledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da yeni sezon öncesi deneyimli oyuncu Ahmet Oğuz'dan veda mesajı geldi.
"BU ARMANIN BENDE YERİ HER ZAMAN AYRI OLACAK"
Yeşil-siyahlı takımdan ayrılık kararı alan kaptan Ahmet Oğuz, "İki sezon önce gelen tek bir telefonla hiç düşünmeden koşarak geldiğim Kocaelispor’a bugün veda etme zamanı. Bu büyük camiada iki sezon boyunca forma giymenin ve kaptanlık yapmanın gururunu yaşadım. İlk sezonumuzda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşarken, bu sezon da en az şampiyonluk kadar değerli olan Süper Lig’de kalma hedefini başararak önemli bir hikâyeye imza attık. Her zaman yanımızda olan, iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen büyük Kocaelispor taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehrin, bu armanın ve bu tribünlerin bende yeri her zaman ayrı olacak. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.