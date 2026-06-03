Süper Lig'e çıktığı ilk sezonu 37 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Kocaelispor'da kaptan Ahmet Oğuz, yeşil-siyahlı ekipten ayrıldı. 33 yaşındaki oyuncu, "Bu kulübün, armanın ve tribünün bende yeri ayrı olacak. Koşarak geldiğim yere veda etme zamanı" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da yeni sezon öncesi deneyimli oyuncu Ahmet Oğuz'dan veda mesajı geldi.

Ahmet Oğuz

"BU ARMANIN BENDE YERİ HER ZAMAN AYRI OLACAK"

Yeşil-siyahlı takımdan ayrılık kararı alan kaptan Ahmet Oğuz, "İki sezon önce gelen tek bir telefonla hiç düşünmeden koşarak geldiğim Kocaelispor’a bugün veda etme zamanı. Bu büyük camiada iki sezon boyunca forma giymenin ve kaptanlık yapmanın gururunu yaşadım. İlk sezonumuzda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşarken, bu sezon da en az şampiyonluk kadar değerli olan Süper Lig’de kalma hedefini başararak önemli bir hikâyeye imza attık. Her zaman yanımızda olan, iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen büyük Kocaelispor taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehrin, bu armanın ve bu tribünlerin bende yeri her zaman ayrı olacak. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

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