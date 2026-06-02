Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselme başarısıyla tamamlanan sezonun hikayesini anlattı. Play-off finalini sinir harbi olarak nitelendiren Ilıcalı, "Dünyanın en pahalı, en prestijli maçıydı. Bu maç benim açımdan 90 dakikalık sinir testiydi. Kendimi negatife o kadar çok hazırlamıştım ki gol olunca inanamadım." dedi. Süper Lig'deki maaş ortalamasının yüksekliği nedeniyle transfer yapmalarının zor olduğunu belirten Ilıcalı, Oli McBurnie'nin Dünya Kupası bileti alan İskoçya Milli Takımı'na çağrılmamasına ise tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta soruları cevapladı.

"90 DAKİKALIK SİNİR TESTİYDİ"

Play-off finalinde 90+4. dakikada gelen golü anlatan Ilıcalı, "Seyircilerimiz zevk almış olabilir ama benim için hiç öyle değildi. Dünyanın en pahalı, en prestijli maçıydı. Bu maç benim açımdan 90 dakikalık sinir testiydi. Kendimi negatife o kadar çok hazırlamıştım ki gol olunca inanamadım." ifadelerini kullandı.

NEDEN HULL CITY?

Hull City ile yollarının kesiştiği anları anlatan Acun Ilıcalı, "Başka programda anlatmam ama burada anlatacağım. beIN SPORTS bu işin gurmesi gibi, seyirciler Premier Lig'e ilgililer. Kulüp ararken harcama limiti olan bir takım bulmam gerekiyordu. Aksi halde istediğin kadroyu yapman çok zor, oyuncu satmak zorundasın. Biz Hull City'yi aldığımızda League One'dan yeni çıkmıştı. Önemli olan transfer limitinin açık olmasıydı. Bu parametreler sonrasında Hull City öne çıktı. Gidip bakmak istedik, eski sahibi benimle görüşmeyi şeref tribününde ayarlamış. Öyle bir şeref tribünü var ki, oda yaptırmış ve orada 70-80 kişiyi ağırlayabiliyorsun. Stat mükemmel, ambiyans çok güzel, şehir çok güzel. Sana bakan, gülen gözleri görüyorsun. O zaman 'Almam gereken takım bu' dedim." dedi.

Acun Ilıcalı şampiyonluk kutlamalarında

"ASIL SORUN YANLIŞ TRANSFER DEĞİL"

Geçen sezon küme düşmenin eşiğine gelen ancak aynı oyuncularla bu sezon Premier Lig'e yükselmelerini değerlendiren Ilıcalı, "Geldiğimiz ilk sezon mükemmel bir kadro kurduk ve 7. olarak play-off'u kaçırdık. Sonraki sezonda da çok güzel bir kadro kurduk. Bu sene yarı finalde oynadığımı 11 oyuncunun 10 tanesi geçen sezon transfer edildi. Demek ki asıl sorun yanlış transfer değilmiş. Geçen sezon demek ki başka etkenler olmuş. Bu etkenler benim İngiltere'de olamamam, Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapmam, teknik direktör ve takım uyuşmazlığı diyebiliriz. Bu etkenlerde takım az kalsın küme düşüyordu. Transferde başarımız yüzde 80'lerde." sözlerini sarf etti.

"ASIL HEDEFİMİZ İLK 10'DU"

Premier Lig'e yükselme hedeflerinin sene başında ciddileştiğini belirten Ilıcalı, "Asıl hedefimiz ilk 10, hayal ilk 6'ydı. Ocak ayında Premier Lig hayali kurmaya başladık. 15 hafta boyunca ilk 6'da gezmiştik. Takımın yemekhanesinde 1 Ocak itibarıyla play-off'a gitme konuşmaları başlamıştı. Her takım bir yerlerde takılıyor." ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEYE GİDECEKTİK"

Casusluk sebebiyle Southampton'un final biletini kaybetmesine değinen Ilıcalı, "Maça 3 gün kala rakip değişti, biz 10 gün diğerine çalışmıştık. Maça hükmen mağlubiyet kararı veremediler. Casusluk olayı iptal gerektirmiyor. Benim finaldeki rakibim turnuvadan atılıyorsa benim mantıken çıkmam gerekmiyor mu? Ama ortada bir final var ve bunu oynatmaları lazım... Mağdur olan bir tek bizdik. Aksi bir durum olsa mahkeme hakkımızı kullanacaktık. Allah yardım etmiş, o konular da kapandı." dedi.

"SÜPER LİG'DEN TRANSFER YAPMAMIZ KOLAY DEĞİL"

Süper Lig'den transfer yapma ihtimallerinin zor olduğunu kaydeden Ilıcalı, "Süper Lig'deki büyük takımlardan yüksek maaş ortalaması nedeniyle oyuncu almamız çok kolay değil. Yerli futbolcular da iyi kazanıyor. Allah daha çok versin. Hak ediyorlardır da. Ancak dediğim gibi büyük takımlarda son 5 yıla göre maaş ortalaması yükseldi. Bu yüzden transfer yapmamız kolay değil." diye konuştu.

"BİR FUTBOL CİNAYETİDİR!"

McBurnie'nin milli davet almaması ve Ruben Selles ile ayrılık kararı almalarına ilişkin konuşan Acun Ilıcalı, "McBurnie'nin İskoçya Milli Takımı'na çağrılmaması bir futbol cinayetidir! Allah beni böyle hocalardan korusun. Hoca niye değiştirdim? İşte bu yüzden. Bir olay anlatayım. Premier Lig görmüş bir oyuncu aldım. Hoca oynatacak diye bekledim. 5 hafta oldu oynatmadı. 10 hafta geçti. 5-6 dakika süre aldı. Sezon bitti artık. Oynatmıyor da oyuncuyu. Ligin sonlarına doğru çıktığı karşılaşmada 'maçın adamı' seçildi. Ben o hocayla bir daha çalışır mıyım ya! Bir yatırım yaptık. Adamı ikna ederken vaatlerde bulunuyoruz. Sen benim bu vaadimi çiğniyorsun. Adamı oynatmıyorsun. Oynat, iyi kötü görelim performansını, uyumunu. Şimdi sen ligin bitimine 5 hafta kala oyuncuyu oynatırsan ve o da 'maçın adamı' seçilirse, kendisinin başarılı zannettiği sezonda ertesi gün hocamızla yollarımızı ayırdık. Çünkü kendisine göre başarılı. Bana göre ise facia!" dedi.

