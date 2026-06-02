Konut fiyatları mayısta yükseldi! 1 ev, 3 asgari ücret kadar ucuzladı
Yatırımcının radarına giren konut piyasasında mayısa dair ilk işaretler geldi. Nisanda 38 bin 754 TL olan metrekare fiyatı, geçen ay 39 bin 81 TL’ye yükseldi. Ortalama bir konutun fiyatı 4 milyon 670 bin TL oldu. Bu rakam 167 aylık asgari ücrete denk geldi. Geçen yıl mayısta ortalama bir konutun fiyatı 170 asgari ücret olurken; rakamlar, son bir yıllık dönemde 1 konutun 3 asgari ücret tutarında gerilediğini gösterdi.
- Nisanda ortalama 38.754 TL olan metrekare birim fiyatı, mayısta 39.081 TL'ye yükseldi.
- Ortalama bir konutun fiyatı 4 milyon 670 bin TL'ye denk geldi, bu rakam 167 asgari ücrete karşılık geliyor.
- Geçen yılın mayıs ayına göre ortalama konut fiyatı 3 asgari ücret tutarında geriledi.
- Mayıs 2026 itibarıyla en pahalı iller Muğla, İstanbul ve Antalya olarak sıralandı.
- En ucuz iller ise Kilis, Ağrı ve Osmaniye olarak belirtildi.
- Konut fiyatlarında son 1 yıllık nominal artış %25 olurken, yıllık TÜFE %32 olduğundan reel kayıp yaşandı.
- Gelecek 12 ayda konut fiyatlarındaki artış beklentisi %33,95 olarak açıklandı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen hane halkı anketlerinde, Türk yatırımcısının konuta olan ilgisinin son aylarda arttığı gözlemlenmişti. Her geçen gün daha fazla yatırımcının radarına giren konut piyasasında, mayıs ayına dair ilk işaretler de gelmeye başladı.
FİYATLARDA MAYISTA SINIRLI ARTIŞ
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen verilere göre, Türkiye nisanda ortalama 38 bin 754 TL olan daire nitelikli konutların metrekare birim fiyatı, mayısta sınırlı bir primle 39 bin 81 TL’ye yükseldi.
120 metrekare brüt ölçülere sahip ortalama bir konutun fiyatı da 4 milyon 670 bin TL olarak gerçekleşiyor. Bu rakam, aynı zamanda 167 aylık asgari ücrete de denk geldi.
3 ASGARİ ÜCRET TUTARINDA UCUZLADI
Bu arada geçen yılın mayıs ayında ortalama metrekare satış fiyatı 31 bin 285 TL olarak ölçülmüştü. Ortalama bir konut fiyatı söz konusu dönemde 3 milyon 754 bin TL olurken, bu rakam, 170 asgari ücrete denk geliyordu. Veriler aynı zamanda son 1 yılda, ortalama konut fiyatının 3 asgari ücret tutarında gerilediğini de ortaya koydu.
EN PAHALI İLLER
Mayıs 2026 itibarıyla metrekare fiyatı en pahalı iller şöyle sıralandı:
- Muğla: 67.529 TL/m2
- İstanbul: 62.140 TL/m2
- Antalya: 53.426 TL/m2
- Çanakkale: 49.982 TL/m2
- İzmir: 48.498 TL/m2
EN UCUZ İLLER
Aynı dönemde metrekare fiyatı en ucuz iller ise şunlar oldu:
- Kilis: 16.265 TL/m2
- Ağrı: 19.732 TL/m2
- Osmaniye: 20.634 TL/m2
- Malatya: 21.100 TL/m2
- Kayseri: 21.937 TL/m2
REEL KAYIP DEVAM EDİYOR
Öte yandan mayıs itibarıyla ölçülen veriler, konutta son 1 yıllık dönemde nominal artışın %25 olarak gerçekleştiğini gösterdi. Yıllık TÜFE’nin %32 olduğu dikkate alındığında, konut fiyatlarında son 12 aylık dönemde reel kayıp yaşandı.
TCMB tarafından gerçekleştirilen hane halkı mayıs anketi sonuçlarına göre ise gelecek 12 ayda konut fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 33,95 oldu.