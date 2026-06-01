Borsa hazirana pozitif başladı! İşte en çok beğenilen 10 hisse
Mayıs ayını %-5,40’lik düşüşle tamamlayan borsa, hazirana pozitif girdi. Pazartesi günü ilk işlemlere %0,44 primle 13.722 puandan başlayan borsa için 14 bin seviyesi önemli bir direnç olarak gösteriliyor. Bu arada mayıs ayında hakkında en çok rapor yazılan hisseler de belli oldu. Ford Otosan ve BİM Mağazacılık 14 raporla ilk sırayı paylaştı.
- BİST 100 endeksi mayıs ayını %-1,64'lük düşüşle 13.662 seviyesinden tamamladı.
- Mayıs ayında toplamda %-5,40'lık düşüş yaşandı.
- Haziran işlemlerine 13.722 puandan başlayan endeks, ilk işlemlerde %0,44'lük prim gösterdi.
- Analizlerde 50 günlük hareketli ortalamanın 13.934 seviyesi kritik direnç olarak takip edileceği belirtildi.
- Yukarı yönlü hareketlerin kalıcılığı için 13.750-14.000 bandının aşılması ve haber akışının seyri önemli görülüyor.
- 11 Mayıs'tan beri süregelen ve %15'e yakın değer kaybıyla 12.966'ya gerileyen hareketin taban oluşturma çabasında olduğu ifade edildi.
- Mayıs ayında en çok rapor yazılan hisseler arasında FROTO, BİMAS, MGROS ve PGSUS öne çıktı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Bayram tatili öncesindeki kısa işlem gününe yatay başlayan BİST 100 endeksi, etkili olan satış baskısıyla geriledi ve mayısın son işlem gününü %-1,64 oranında değer kaybıyla, 13.662 seviyesinden tamamladı. Böylece borsada geçen ay %-5,40’lik düşüş yaşandı. Borsada haziran işlemleri ise 13.722 puandan başladı. İlk işlemler, endekste %0,44’lük prime işaret etti.
50 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT
Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Bayram dönüşünde küresel piyasalardaki pozitif havaya karşılık, BİST 100’de 50 günlük hareketli ortalamayı önemli bir eşik olarak takip edeceğiz. Söz konusu ortalamanın geçtiği 13.934 seviyesini kritik direnç olarak izleyeceğiz. Tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için bu seviye üzerinde bir kapanışı gerekli görüyoruz” denildi.
HABER AKIŞI ÖNEMLİ
Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de, endekste toparlanma denemelerinin görülebileceğine dikkat çekilerek “Yukarı yönlü hareketlerin kalıcılığı açısından haber akışının seyri ve direnç bölgesi üzerindeki kapanışlar belirleyici olacaktır. 13.750-14.000 bandının aşılması halinde, ilk etapta 14.250 direnci beklenebilir. Buna karşılık baskının sürmesi, 12.900 desteğine doğru satışların derinleşmesini gündeme getirebilir” uyarısında bulunuldu.
“TABAN OLUŞTURMA” ÇABASI
Yapı Kredi’nin analizinde ise; endekste 11 Mayıs tarihinde başlayan ve %15'e yakın değer kaybıyla 12.966 seviyesine kadar gerileyen hareketin, kısa vadeli taban oluşturma çabasının devam ettiği belirtilerek, “Hafta içerisinde 14.000 seviyesini ilk önemli direnç olarak izliyoruz. Bu direncin yukarı kırılması halinde 14.250, 14.500 ve 15.000 bölgesini hedefleyen atakların etkisini sürdürebileceğini düşünüyoruz” yorumuna yer verildi ve aşağı yönlü baskıda ilk destek noktasının 13.200 olabileceği öngörüldü.
EN ÇOK BEĞENİLEN 10 HİSSE
Bu arada aracı kurumlar tarafında mayıs ayında hakkında en çok rapor yazılan hisseler de belli oldu. Bu kapsamda ilk 10 hisse şöyle sıralandı:
|Şirket Kodu
|Rapor Sayısı
|FROTO
|14
|BIMAS
|14
|MGROS
|12
|PGSUS
|12
|TCELL
|11
|TTKOM
|11
|TUPRS
|11
|ISCTR
|10
|VAKBN
|10
|KRDMD
|8