Ege ve Doğu Akdeniz'de süren rekabetin sembollerinden biri haline gelen filo armalarına, KKTC'de konuşlu Türk Hava Kuvvetleri personelinden dikkat çeken bir karşılık geldi.

Yunanistan’ın, İran savaşını gerekçe göstererek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) askeri varlığını artırma hamleleri ve Türkiye’nin "Mavi Vatan" yasası çalışmalarına yönelik adımları Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandırırken, iki ülke arasındaki güç mücadelesi bu kez pilotların armalarına yansıdı.

Atina yönetiminin Rum Kesimi’ne kalıcı olarak konuşlandırdığı ve "hayalet" çağrı kodunu kullanan 337M Filosu pilotlarının, "Hayaletler Kıbrıs üzerinde" yazılı armalarını internet üzerinden paylaşarak provokasyon yapmasına Türk pilotlarından jet hızıyla cevap geldi.

Yunanistan’ın Akdeniz’deki provokasyonuna F-16lar cevap verdi! Üniformalardaki bir gece ansızın şifresi

"BİR GECE ANSIZIN... 82 LEFKOŞA"

Yunan pilotların sosyal medyadaki küstah çıkışlarına karşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) sevk edilen ve halen Ercan Havalimanı’nda konuşlu bulunan Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı 6 adet F-16’nın pilotları harekete geçti. Türk jetlerini uçuran pilotlar, üniformalarına iliştirdikleri "Ghost Hunter - Hayalet Avcısı" armalarıyla dosta güven düşmana korku verdi.

Büyük beğeni toplayan özel tasarım armada Kıbrıs haritası, Türk ve KKTC bayraklarının görsellerinin yanı sıra, hayalet avcısı iki kurt figürü yer alıyor. Armada en önemli unsurlar ise, Türkiye'nin kararlılığını simgeleyen "Bir gece ansızın gelebilirim" mesajı ile Türkiye’nin il sayısına atıfta bulunan "82 Lefkoşa" ibareleri oldu.

"TÜRKİYE'NİN ŞARTLARI DEĞİŞMEDİ"

Diğer yandan Rum lider Nikos Christodoulides’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için "yeni bir çözüm planı" yürüttüğü ve Ankara’nın buna "yeşil ışık yaktığı" yönündeki iddiaları diplomatik kaynaklarca yalanlandı. Yunan Kathimerini gazetesine konuşan ve Kıbrıs meselesine dair bilgi sahibi olan diplomat, Türkiye’nin adadaki net duruşunun milim esnemediğini hatırlattı.

Ankara'nın kırmızı çizgilerinin aynen korunduğunu belirten diplomat şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim bildiğimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adadaki gerçeklerin dikkate alınması yönündeki katı şart ile çözüme ilerlemeye hazır göründüğüdür. Gerçekler ise defalarca söylendiği üzere Kıbrıs Türk toplumunun egemen eşitliğinin tesis edilmesidir. Türk tarafının Kıbrıs Rum tarafından ve BM aracılığıyla doğrudan ticarete, direkt uçuşlara ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumla doğrudan ilişki kurmasına rıza göstermesini defalarca istediği biliniyor. Bu tezler artık birer ön şart haline geldiler ve bize aktarıldığı kadarıyla değişmediler. Bildiğimiz kadarıyla Sayın Erdoğan ve özellikle Sayın Fidan, Sayın Guterres’e Ankara’nın bu net tezlerini tekrarladı. Bu nedenle Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tezlerini değiştirme sinyali verdiğinin düşünülmesi oldukça tuhaftır."

