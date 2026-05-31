Bayram tatili için Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesine gelen bir vatandaş, sokak ortasında oteline doğru yürüdüğü esnada beklenmedik bir şekilde iki karganın ısrarlı saldırısına uğrayarak neye uğradığını şaşırdı. Üzerine doğru peş peşe dalış yapan kargalardan korunmak için her yolu deneyen ancak bir türlü kurtulamayan tatilcinin yaşadığı zor anlar, o esnada durumu kahkahalar atarak "Onlar seni dövecek, kafaya koymuşlar" sözleriyle anlatan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. "Saldırıyorlar durmadan, otele kadar nasıl gideceğim" diyerek çaresizliğini dile getiren adamın o ilginç ve bir o kadar da komik anları izleyenleri gülümsetti.

