Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 30 ve 31 Mayıs 2026 tarihlerinde başkentin birçok ilçesinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağını duyurdu. Elektrik kaynaklı arızalar, şebeke hattı sorunları ve depo bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde saatler sürecek kesintiler meydana gelirken, vatandaşlar ''Ankara Çankaya, Polatlı, Mamak, Çubuk, Yenimahalle, Altındağ, Kaza'da sular saat kaçta gelecek?'' merak ediyor. İşte ASKİ su kesintisi 30-31 Mayıs listesi...

ASKİ su kesintisi 30-31 Mayıs listesini paylaştı. Mamak, Altındağ ve Çankaya'da pompa istasyonunda yaşanan elektrik arızası nedeniyle geniş bir bölgede su kesintisi yaşanırken, Çubuk, Polatlı, Yenimahalle ve Kazan'da da farklı nedenlerle kesintileri uygulanıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) başkentin çeşitli ilçelerinde meydana gelen arızalar ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşandığını duyurdu. Özellikle Mamak, Altındağ ve Çankaya'da pompa istasyonunda meydana gelen elektrik kaynaklı arızadan dolayı su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülürken, Çubuk, Yenimahalle, Polatlı ve Kazan'da da farklı nedenlerle su hizmetinde aksaklıklar yaşanıyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?



MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.05.2026 15:30:00

Tamir Tarihi: 30.05.2026 23:55:00

Detay: Değerli abonelerimiz; Pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızası nedeni ile gün içerisinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Gülveren, Hürel, Şafaktepe, Mehtap, Dostlar, Tepecik, Derbent, Araplar, Büyük Kayaş, Köstence, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Durali alıç, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kusunlar, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Ortaköy, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Küçükkayaş, Çağlayan, Tuzluçayır, Misket Mahalleleri



ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.05.2026 13:10:00

Tamir Tarihi: 31.05.2026 15:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ SIĞIRLIHACI MAHALLESİ SU DEPOSUNDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN, SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ SIĞIRLIHACI MAHALLESİ



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.05.2026 15:05:00

Tamir Tarihi: 30.05.2026 19:00:00

Detay: İnönü mahallesi şehit yılmaz güneş caddesi içerisinde meydana gelen su arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şehit yılmaz güneş caddesi bir kısmı.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.05.2026 15:20:00

Tamir Tarihi: 30.05.2026 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Değerli abonelerimiz; Pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızası nedeni ile gün içerisinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. *Kesinti Saati: 15:20 Tarih: 30.05.2026 *Tahmini Su Verilme Tarih: 30.05.2026 Saati: : 23:59

Etkilenen Yerler: Gültepe Örnek Kale Başpınar Karapürçek Doğantepe Feridun Çelik Yıldıztepe Solfasol Güneşevler Beşikkaya Battalgazi Ulubey Tatlar ve Kavaklı mahalleleri



ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.05.2026 16:05:00

Tamir Tarihi: 30.05.2026 23:55:00

Detay: Değerli abonelerimiz; Pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızası nedeni ile gün içerisinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İncesu mahallesi, Öncebeci mahallesi, 50.yıl mahallesi, Topraklık mahallesi, Ertuğrul gazi mahallesi

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.05.2026 16:10:00

Tamir Tarihi: 30.05.2026 22:00:00

Detay: Arıza Tarihi: 30.05.2026 16:00:00 Tamir Tarihi: 30.05.2026 19:00:00 Detay: Şehitlik Mahallesi Kepir Sokak içerisinde 280 lik içme suyu şebeke hattında meydana gelen su arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi bir kısmı.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.05.2026 16:20:00

Tamir Tarihi: 30.05.2026 19:00:00

Detay: Çubuk ilçesi Kargın Mahallesinde meydana gelen meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kargın Mahallesi



KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 28.05.2026 19:30:00

Tamir Tarihi: 1.06.2026 19:00:00

Detay: Kahraman kazan saray Mah. Çan içi cadde içerisinde 700 lük içme suyu ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: SARAY MAH, ATOM CAD, TAİ HAB BÖLGESİ, 164

