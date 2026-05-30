İngiltere’de bacağındaki şiddetli ağrılar nedeniyle defalarca hastaneye başvuran ve her seferinde ‘siyatik’ denilerek evine gönderilen 33 yaşındaki Joe Till, ileri evre kanser olduğunu öğrendi. İki yıl boyunca amansız bir mücadele veren dört çocuk babası genç adam hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Lancaster kentinde yaşayan, 33 yaşındaki Joe Till, bacağında aniden başlayan dayanılmaz ağrılar nedeniyle defalarca acil servisin yolunu tuttu. Kendisine her defasında sinir sıkışması olarak bilinen siyatik teşhisi konuldu.

Yanlış teşhis kabusu! Kas sıkışması dedikleri ağrı o hastalığın sinyaliymiş

ACI GERÇEK HASTANEDE ÇIKTI

Bir gün merdiven çıkamaz hale gelen dört çocuk babası, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ileri seviyede tetkiklerde, adamın dördüncü evre büyük B hücreli lenfoma (agresif bir kan kanseri türü) olduğu ortaya çıktı. Temmuz 2024'te kesin teşhisin konulmasının ardından Till için yoğun bir tedavi süreci başladı. Kanser o kadar agresif ilerledi ki, genç adam zamanla omuzlarından aşağısını hareket ettiremez hale geldi, felç oldu.

Tedavi sürecinde zaman zaman durumunun iyiye gittiği anlar yaşansa da, amansız hastalık her seferinde yeniden nüksetti. En sonunda, 9 Şubat'ta doktorlar İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) uygulayabileceği başka bir tedavi seçeneğinin kalmadığını ve Joe’nun günlerinin sayılı olduğunu ailesine bildirdi. Bu acı haberin ardından, alternatif özel tedavileri denemek ve geride kalacak ailesine destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası başlatıldı.

Tüm çabalara ve ailesinin desteğine rağmen Joe Till, 17 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Ailesi, yayımladığı mesajda onun son anına kadar büyük bir cesaretle savaştığını belirtti.

