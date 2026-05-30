Rusya’da bahçede çalışırken gözüne bir şey saplandığını fark etmeyen 50 yaşındaki Yuri, bir buçuk yıl boyunca şiddetli ağrılarla yaşadı. Hastanede yapılan incelemelerde gözünden girerek kafatasına kadar ilerlediği tespit edilen 12 santimetrelik bir ağaç dalı ortaya çıkarken, doktorlar yapılan operasyonla dalı tek parça halinde çıkarabilmeyi başardı.

Rusya’nın Kursk bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki Yuri’nin uzun süredir nedenini bilmediği göz ağrısının ardında sıra dışı bir gerçek ortaya çıktı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce bahçede çalışırken yaşadığı kazada gözüne saplanan 12 santimetrelik ağaç dalı, kafatasının derinliklerine kadar ilerledi.

Aylarca göz ağrısı çekti, kafatasından ağaç dalı çıkarıldı! Doktorları şaşkına çeviren olay

AĞRI HAFİFLEYİNCE DOKTORA GİTMEDİ AMA...

Olay, 2024 yılında Kursk’a bağlı Rylsk kasabasında meydana geldi. Koruyucu gözlük kullanmadan bahçesinde ağaç budayan Yuri, aniden sol gözünde bir ağrı hissetti. Gözüne küçük bir odun parçasının çarptığını düşünen adam, ağrının kısa sürede hafiflemesi üzerine doktora başvurmadı.

Ancak adamın sol gözündeki rahatsızlık zamanla şiddetlendi. Uygulanan göz tedavilerinden sonuç alamayan Yuri’nin şikayetleri giderek arttı. Yaklaşık üç ay önce ağrıları dayanılmaz hale gelirken görme kaybı da yaşamaya başlayan adam, Kursk Bölge Hastanesi’ne başvurdu.

KAFATASINDAN 12 SANTİMETRELİK AĞAÇ DALI ÇIKARILDI

Hastanede yapılan MR ve BT incelemeleri, akıllara durgunluk veren gerçeği ortaya çıkardı. Sol göz yuvasından giren ağaç dalının sinüsleri aşarak kafatasının tabanına kadar ulaştığı ve beynin hayati bölgelerine oldukça yakın bir noktada bulunduğu belirlendi. Görüntüleri inceleyen Yuri, yaşadığı kazayı ancak o zaman hatırlayabildi.

TEK PARÇA HALİNDE ÇIKARILDI

Doktorlar, hayati risk taşıyan yabancı cismi çıkarmak için endoskopik yöntemle ameliyat gerçekleştirdi. Kafatasında herhangi bir kesi açılmadan, burun yolundan girilerek 12 santimetrelik ağaç dalı tek parça halinde çıkarıldı.

Başarılı operasyonun ardından Yuri’nin görme yetisinin korunduğu ve hızla iyileştiği açıklandı. Uzmanlar ise benzer kazalarda belirtiler hafif görünse bile mutlaka detaylı tıbbi muayene yaptırılması gerektiği uyarısında bulundu.

