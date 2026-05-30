CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde "Halkla Bayramlaşma" programına katılacak. Program öncesinde parti binasına 'Şimdi arınma zamanı' yazan pankartlar asıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün iki ayrı bayramlaşma gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel bugün Ankara'da aynı saatte, farklı yerlerde 'halk buluşması'yla Kurban Bayramı'nı kutlayacak.

Geçersiz sayılan 2023’teki kurultaydan sonra ilk defa CHP Genel Merkezine gelecek olan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde saat 14.00'te partililere seslenecek.

Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı.

Partilileri programa davet etmek amacıyla özel afişler bastırıldı. 'Yalnız değilsin", "Seninleyiz Kahraman Kemal" yazılı pankartlar parti binasına asıldı.

Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu.

Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.

Şimdi arınma zamanı pankartları asıldı! Kılıçdaroğlu bugün ne açıklayacak?

NAZIM HİKMET'İN ŞİİRİYLE ÇIKACAK, GÜVERCİN UÇURACAK

TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman, CHP Genel Merkezindeki hareketliliği şu sözlerle duyurdu:

"Mutlak butlan kararı sonrası burada ikinci kez bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar günü burada bir hareketlilik yaşanmıştı ve polis müdahalesiyle genel merkez boşaltılmıştı. Bugün ikinci kez bir hareketlilik yaşanıyor. Hemen arkamda Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı kürsünün önünde yoğun kalabalık bulunuyor. Saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada halkla bayramlaşma yapmasını bekliyoruz. Aslında günlerdir bugüne işaret ediliyordu. Yoğun bir hazırlık vardı. Şu an CHP'li vatandaşların yoğunluğu bulunuyor. Hazırlıklar dünden bu yana devam ediyor. Kılıçdaroğlu kürsüden vatandaşlara seslenecek. Merdivenlerde CHP'nin yazısının yer aldığı kısmı da çiçeklerle donatılmış durumda.

Kılıçdaroğlu kürsüye Nazım Hikmet 'in 'Yürümek' şiiriyle çıkacak ve konuşmanın sonunda da yine beyaz bir güvencin uçurması bekleniyor. Yine parti binası da Kılıçdaroğlu'nun 'Şimdi arınma zamanı' afişiyle afişle donatıldı. Yine Türk bayrağı var, Atatürk bayrağı var ve CHP bayraklarını da görüyoruz. 'Türkiye için temiz bir başlangıç' yazısı da otobüse giydirildi."

"AYRINTILARI HALKLA BULUŞMADA ANLATACAĞIM" DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramının birinci gününde gazetecilere konuşmuş ve "Herkes, yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkla buluşmada anlatacağım. Cumhuriyet tarihinde, CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili, genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Bir CHP milletvekili, CHP grubu, CHP Genel Merkezi'ne gittiği zaman genel merkezin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapıları kapanmamıştır, kilitlenmemiştir. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

1 CHP, 2 BAYRAMLAŞMA!

Özgür Özel ise partilileri yine saat 14.00'te Güvenpark'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önüne çağırdı.

Öte yandan, CHP Genel Merkezi, Özgür Özel'in Güvenpark'ta düzenleyeceği mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvuruda bulunulduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

