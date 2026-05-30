Elektrikli Luce modeli sonrası Ferrari, safkan sürüş deneyimini korumak için harekete geçti. Sektördeki manuel vites trendine uyan marka, V12 motorlu "12Cilindri" modelinin manuel şanzımanlı versiyonunu geliştiriyor. Sınırlı sayıda üretilecek koleksiyonluk modelin temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ilk elektrikli modeli Luce’yi tanıtan ve otomotiv dünyasına adeta ikiye bölen İtalyan devi Ferrari, safkan sürüş deneyiminden vazgeçmediğini kanıtlamaya hazırlanıyor.



Marka son olarak 2012 yılında 599 GTB ve California modellerinde manuel vites seçeneği sunmuştu. Sektördeki rakipleri olan Pagani Utopia, Gordon Murray T.50, Koenigsegg CC850 gibi süper otomobillerin manuel vitese yönelmesi Ferrari’yi de harekete geçmeye itti.

GELECEK AY TANITILACAK

Son gelen bilgiler markanın amiral gemisi V12 motorlu 12Cilindri modelinin manuel şanzımanlı versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu versiyonun gelecek ay düzenlenecek Ferrari Cavalcade etkinliğinde ilk gösterimin yapılması, temmuz ayında da resmi tanıtımın yapılması bekleniyor.

Bu özel modelin sınırlı sayıda üretilmesi ve koleksiyonluk olacağı tahmin ediliyor.

