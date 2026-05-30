ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu'nda Washington'un Hint-Pasifik'e bağlılığının sürdüğünü vurgularken, Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin endişelerini yineledi. Hegseth, ABD'nin amacının çatışma değil, kalıcı ve istikrarlı bir güç dengesi olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine yönelik stratejik taahhüdünün devam ettiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti sonrasında gerçekleşen konuşmasında Hegseth, Çin ile yapıcı ilişkiler kurulabileceğini ifade ederken, Pekin’in bölgedeki artan askeri varlığına ilişkin kaygılarını da dile getirdi.

ABD’NİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen forumda konuşan Hegseth, Hint-Pasifik bölgesinin ABD’nin güvenliği ve refahı açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

ABD’NİN ‘ÇİN ENDİŞESİ’ SÜRÜYOR

Washington’ın önceliğinin bölgede “kalıcı ve elverişli bir güç dengesi” oluşturmak olduğunu belirten Hegseth, Çin’in askeri kapasitesini hızla artırmasının ve faaliyet alanını genişletmesinin bölgesel güvenlik açısından soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.

“Çin’in askeri yığınağı ve askeri faaliyetlerinin bölgede ve ötesinde genişlemesi konusunda haklı bir endişe var” diyen Hegseth, Pasifik’in herhangi bir hegemon güç tarafından domine edilmesinin mevcut güç dengesini bozacağını ve bölgesel istikrarı tehlikeye atacağını vurguladı.

HEGSETH'DEN KALICI GÜÇ DENGESİ MESAJI

Hegseth, ABD’nin bu zorluklara çatışma arayışıyla değil, “ölçülü ve bilinçli bir güç duruşuyla” cevap verdiğini belirterek, “Aradığımız şey, hem Amerikalılar hem de müttefiklerimiz için işe yarayan gerçekten istikrarlı bir denge. Çin dahil hiçbir devletin hegemonyasını dayatamayacağı, uluslarımızın güvenliğini ve refahını tehdit edemeyeceği kalıcı bir güç dengesi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın yaklaşık iki hafta önce Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Hegseth, iki liderin ABD ile Çin arasında stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığını söyledi. Hegseth, iki ülkenin kendi ulusal çıkarlarını korurken, ortak çıkar alanlarında karşılıklı fayda sağlayacak iş birlikleri geliştirebileceğini belirtti.

"ABD'NİN TAYVAN POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ"

Öte yandan Hegseth, Tayvan konusundaki ABD politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı. Ancak Tayvan’a yönelik muhtemel yeni silah satışları hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, bu tür kararların Başkan Trump tarafından verileceğini söyledi.

"ÇİN'İN SAYGI GÖSTERMESİ KONUSUNDA ISRARCIYIZ"

Konuşmasının sonunda ABD’nin bir Pasifik ülkesi olduğunu hatırlatan Hegseth, Washington’un bölgedeki uzun yıllara dayanan varlığını sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti. Hegseth, “Amacımız makul bir barış ortamını korumak. Çin’in bölgede uzun süredir devam eden duruşumuza saygı göstermesi konusunda ısrarcıyız. Bunu yalnızca sözle değil, gerekli askeri kapasiteyi koruyarak da desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

