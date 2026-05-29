Erzincan’da yaşayan eski futbolcu ve teknik direktör Mustafa Yılmaz Toyran, futboldan sonra yöneldiği tarım sektöründe örnek bir girişime imza attı. Yıllarca profesyonel liglerde forma giyen ve teknik direktörlük yapan 60 yaşındaki Toyran, bugün 11 dekarlık arazide yetiştirdiği 600 vişne ağacıyla üretim yapıyor.

ÜRETİM TAMAMEN ORGANİK

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden emekli olduktan sonra hobi olarak tarıma başlayan Toyran, merkeze bağlı Yeniköy’de kurduğu vişne bahçesinde tamamen organik üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toyran, "Tamamen doğal yetişmiş vişne üretiyoruz. Bununla ilgili sertifikalarımız da var. Asıl işimiz futbol. Futboldan arta kalan zamanlarımı burada geçiriyorum, çok çarşıya çıkmıyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım sektörüne başlangıçta yabancı olduğunu belirten Toyran, ziraat mühendisi bir arkadaşının tavsiyesiyle vişne üretimine yöneldiğini ifade etti. Vişnenin özellikle meyve suyu fabrikaları açısından önemli bir ürün olduğunu kaydeden Toyran, bu yıl verimli bir hasat dönemi beklediklerini dile getirdi.

HEDEF YILDA 25-30 TON

“Buraya çocuk gibi emek veriyoruz” diyen deneyimli spor adamı, tam kapasite üretime geçildiğinde yıllık 25-30 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Hava şartlarının verim açısından belirleyici olduğunu aktaran Toyran, vişnenin geç çiçek açması nedeniyle ürünlerin şu an iyi durumda olduğunu belirtti.

"FUTBOLDAN KOPMADIM"

Tarım yapmasının futboldan uzaklaştığı anlamına gelmediğini vurgulayan Toyran, teknik direktörlük kariyerine devam etmeye hazır olduğunu söyledi. Geçen sezon Anagold 24 Erzincanspor’u çalıştırdığını hatırlatan Toyran, takımı amatör ligden profesyonel lige taşıyan isim olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Hobilerime ilişkin, insanlarda şöyle bir algı oluştu, 'Sanki futboldan uzaklaşmış, futbolla alakası yok.' Aslında ben antrenörüm. Geçen sene Anagold 24 Erzincanspor'u çalıştırdım ve bu takımı çıkaran benim. Amatör ligden alıp profesyonel lige çıkaran yine benim. Ben Türkiye 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, hepsinde çalıştım, şampiyonluklarım var. Yani futbolun içindeyiz, görev verildiği zaman yine çalışacağız."

"BURASI BENİM DİNLENME ALANIM"

"Sporun yanında üreticilik yapıyorum. Bu zamana kadar yüzlerce futbolcu yetiştirdik, şimdi de vişne yetiştirmeye çalışıyoruz" diyen Toyran, "Tabii bunun yanında futbolcu da yetiştireceğiz. Vişnede de iddialı şeyler yapmak, yani güzel ürün çıkarmak istiyorum. Yetiştirdiğimiz sporcular 1. Lig'de dahi oynadılar, gurur duyuyorum. Burası stres attığım, rahatladığım, enerjimi attığım bir yer. Onun için burada çalışmaktan da keyif alıyorum. Burası benim bir dinlenme alanım. Çok da mutluyum yaptığım için ama zor bir iş tarım sektörü. Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın" ifadelerini kullandı.

