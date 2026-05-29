Sergen Yalçın'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağı tartışmalarına nokta koydu. Önder Özen'in sunduğu rapor ile yapılacak tercih netlik kazandı.

Beşiktaş yönetiminin herhangi bir yerli teknik direktörle resmi temas kurmadığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen’in yürüttüğü süreçte öncelik tamamen yabancı teknik direktör adaylarına verilmiş durumda.

ÖNDER ÖZEN'DEN ADALI'YA RAPOR

TRT Spor'un haberine göre; son dönemde birçok teknik adamın ismi gündeme gelirken, kulüp cephesinde görüşmeler büyük bir titizlikle yürütülüyor. Futbol Direktörü Önder Özen’in teknik direktör adaylarıyla ilgili hazırladığı detaylı raporları Başkan Serdal Adalı’ya sunduğu ve değerlendirmelerin bu raporlar doğrultusunda devam ettiği belirtildi.

ÖNCELİK YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Yönetim, geçmiş yıllarda yaşanan teknik adam değişikliklerinin ardından bu kez hata payını en aza indirmeyi hedefliyor.

Bu nedenle adayların oyun anlayışı, kariyer planlaması, genç oyuncu gelişimine bakışı ve kulübün ekonomik yapısına uyumu gibi birçok kriter detaylı şekilde inceleniyor.

Yabancı teknik direktör adaylarıyla yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuca göre, ilerleyen süreçte yerli teknik adam seçeneklerinin de masaya gelebileceği ifade edildi.

