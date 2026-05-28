Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi himayesinde 17 Haziran’da Ankara’da düzenlenecek ‘TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi’, iş dünyasını, teknoloji ekosistemini ve karar vericileri aynı platformda bir araya getirecek.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, yapay zekâ çözümleri geliştiren teknoloji firmaları ile sanayicileri, KOBİ’leri ve karar vericilerin buluşturulacağı zirvenin, 1.000 katılımcı, 500’den fazla karar verici, 1.000 B2B görüşme ve 20’den fazla konuşmacıya ev sahipliği yapacağını söyledi.

Barut, zirveyle yapay zekânın kurumların gerçek iş süreçlerine uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümlerle entegre edilebilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Birçok kurumun yapay zekânın potansiyelinin farkında olduğunu dile getiren Barut, şöyle devam etti:

Ancak iş dünyasının gündeminde hâlâ şu kritik sorular var: Nereden başlanmalı, doğru çözüm ortağı nasıl seçilmeli, gerçek iş ihtiyaçları nasıl belirlenmeli, yapay zekâ yatırımları nasıl önceliklendirilmeli? TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi, tam da bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere hayata geçirildi. Zirvede, katılımcıları, yapay zekâ yatırımı planlayan KOBİ ve sanayicilerle birebir temas, gerçek saha deneyimi sunan teknoloji firmaları, yapay zekâ destekli eşleştirme ile planlı B2B görüşmeler, yeni iş ortaklıkları ve sürdürülebilir iş birlikleri, Türkiye’nin önde gelen sektör temsilcileri ve vizyoner konuşmacıları bekliyor. Zirve, yalnızca farkındalık oluşturmak için değil, gerçek iş birlikleri ve somut ticari çıktılar üretmek için kurgulandı.



