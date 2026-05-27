Cephe yeniden ısınıyor! Rusya, Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna cephesinde yürütülen operasyonlarda Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim yerinde daha kontrolün sağlandığını duyurdu. Moskova yönetimi gelişmeyi “kurtarma operasyonu” olarak nitelendirirken, Sumi bölgesindeki önceki ilerlemelerle birlikte sahadaki hareketliliğin arttığı bildirildi.
- Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesindeki Granov ile Zaporijya sınırları içindeki Vozdvijevka'nın kontrol altına alındığını açıkladı.
- Bu ilerlemelerin Sumi bölgesindeki Zapselye ve Ryasnoye'nin kontrol altına alınmasının ardından geldiği bildirildi.
- Moskova yönetimi bu gelişmeyi "kurtarma operasyonu" olarak nitelendirerek harekatın etki alanını kuzey hattına taşıdı.
- Bu ilerlemeler, Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırılarıyla diplomatik ve psikolojik baskıyı artırırken, karada da yeni mevziler kazanarak elini güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.
Rus ordusu, Ukrayna'nın stratejik noktalarında yeni toprak kazanımları elde ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, sahada yürüttükleri askeri operasyonlara ilişkin paylaştığı son raporda iki farklı bölgede daha kontrolü sağladıklarını duyurdu.
Açıklamaya göre, Harkiv bölgesindeki Granov ile Zaporijya sınırları içinde yer alan Vozdvijevka yerleşim yerleri Rus birliklerinin eline geçti.
Moskova yönetimi bu gelişmeyi "kurtarma operasyonu" olarak nitelendirirken, harekatın etki alanını kuzey hattına da taşıdı.
RUSYA İLERLİYOR!
Bu son hamleden hemen önce, yine aynı cephe hareketliliği kapsamında Sumi bölgesindeki Zapselye ve Ryasnoye yerleşim birimlerinin de Rusya'nın kontrolüne geçtiği bildirilmişti.
Peş peşe gelen bu saha ilerlemeleri, Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırılarıyla diplomatik ve psikolojik baskıyı artırırken, karada da yeni mevziler kazanarak masadaki elini güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.