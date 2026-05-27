Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna cephesinde yürütülen operasyonlarda Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim yerinde daha kontrolün sağlandığını duyurdu. Moskova yönetimi gelişmeyi “kurtarma operasyonu” olarak nitelendirirken, Sumi bölgesindeki önceki ilerlemelerle birlikte sahadaki hareketliliğin arttığı bildirildi.

Rus ordusu, Ukrayna'nın stratejik noktalarında yeni toprak kazanımları elde ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, sahada yürüttükleri askeri operasyonlara ilişkin paylaştığı son raporda iki farklı bölgede daha kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, Harkiv bölgesindeki Granov ile Zaporijya sınırları içinde yer alan Vozdvijevka yerleşim yerleri Rus birliklerinin eline geçti.

Cephe yeniden ısınıyor! Rusya, Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha aldı

Moskova yönetimi bu gelişmeyi "kurtarma operasyonu" olarak nitelendirirken, harekatın etki alanını kuzey hattına da taşıdı.

Cephe yeniden ısınıyor! Rusya, Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha aldı

RUSYA İLERLİYOR!

Bu son hamleden hemen önce, yine aynı cephe hareketliliği kapsamında Sumi bölgesindeki Zapselye ve Ryasnoye yerleşim birimlerinin de Rusya'nın kontrolüne geçtiği bildirilmişti.

Cephe yeniden ısınıyor! Rusya, Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha aldı

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku olayında düğümü çözecek araç bulundu! Şüpheli cip belediyeye bağışlanmış

Peş peşe gelen bu saha ilerlemeleri, Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırılarıyla diplomatik ve psikolojik baskıyı artırırken, karada da yeni mevziler kazanarak masadaki elini güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası