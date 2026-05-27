UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde final heyecanı yaşanıyor. İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile İspanya ekibi Rayo Vallecano, tarihlerindeki ilk Avrupa kupasını kazanabilmek için Almanya’da karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği dev final öncesinde maç saati ve ilk 11’ler de netleşti. İşte, Crystal Palace - Rayo Vallecano canlı yayın bilgileri...

Almanya’nın Leipzig kentinde oynanacak mücadelede iki takım da kulüp tarihindeki ilk Avrupa zaferi için sahaya çıkacak. Ayrıca iki ekip resmi maçlarda ilk kez birbirine rakip olacak. Peki, Crystal Palace - Rayo Vallecano canlı yayın hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi final maçı şifresiz canlı yayın bilgileri betleşti.

UEFA Konferans Ligi final maçı Crystal Palace - Rayo Vallecano Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler dev mücadeleyi televizyon üzerinden ücretsiz takip edebilecek.

CRYSTAL PALACE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi final mücadelesi Crystal Palace - Rayo Vallecano maçı 27 Mayıs 2026 Çarşamba bu akşam oynanacak. Almanya’daki Leipzig Stadı’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Karşılaşmada düdüğü İtalyan hakem Maurizio Mariani çalacak.

CRYSTAL PALACE - RAYO VALLECANO İLK 11

Crystal Palace: Henderson, Lacroix, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, De Frutos, Palazon, Garcia, Alemao

