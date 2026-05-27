İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi açıklaması: Teklif almadım
Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimlerine çevrilirken, teknik direktör arayışları da sürüyor. Son dönemde ismi yeniden gündeme gelen İsmail Kartal, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin Fenerbahçe başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı.
- Eski Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, iki başkan adayıyla da görüşmediğini ve şu ana kadar kendisine ulaşan resmi ya da gayriresmi bir teklif olmadığını belirtti.
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisi için sıradan bir kulüp olmadığını, çocukluğu, aidiyeti ve yuvası olduğunu dile getirdi.
- Kartal, Fenerbahçe için fedakârlık yapmanın beklenti değil, bir gönül meselesi olduğunu söyledi.
- Makam, unvan ya da kişisel beklenti içinde olmadığını vurgulayan Kartal, şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin menfaatleri söz konusu olduğunda desteğini sürdüreceğini belirtti.
Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin aday olduğu Fenerbahçe başkanlık seçimine sayılı günler kaldı.
Başkan adaylarının kazanmaları durumunda teknik direktör tercihleri sarı-lacivertli camiada merak konusu oldu.
Son dönemde teknik direktörlük için adı yeniden gündeme gelen Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, iki başkan adayına dair açıklamalarda bulundu.
YILDIRIM YA DA SAFİ İLE GÖRÜŞMEDİ
Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Kartal, başkan adayları ile görüşmediğini ve şu ana kadar teklif almadığını belirtti.
İsmail Kartal açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"İki başkan adayıyla da bugüne kadar herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim, bana ulaşan resmi ya da gayriresmi bir teklif de olmadı. Ancak konu Fenerbahçe olduğunda, bunu yalnızca bir görev, makam ya da pozisyon meselesi olarak değerlendiremiyorum. Çünkü Fenerbahçe benim için sıradan bir kulüp değil; çocukluğum, aidiyetim, yuvam ve kendimi ait hissettiğim camiadır.
Ben hiçbir zaman Fenerbahçe’ye ne katabilirim hesabından önce, Fenerbahçe bana ne hissettiriyor tarafında oldum. Bu arma için fedakârlık yapmak, emek vermek ya da sorumluluk almak benim için bir beklenti değil, bir gönül meselesidir.
Bugün de herhangi bir makam, unvan ya da kişisel beklenti içerisinde değilim. Şartlar ne olursa olsun, Fenerbahçe’nin menfaatleri söz konusu olduğunda elimden gelen desteği vermeye devam ederim. Çünkü bazı bağlar anlatılmaz, yaşanır. Fenerbahçe benim için tam olarak böyle bir yer; camiam, ailem ve yuvam."