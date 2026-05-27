Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramının ikinci günü birçok kentte kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. 15 kent için 'sarı kodlu uyarı' verilirken, yağışın İstanbul'da da etkili olacağı ifade edildi. İşte uyarı alan iller ve detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramının ikinci günü için yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre 28 Mayıs 2026 Perşembe günü Türkiye’nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yapılan değerlendirmelerde özellikle Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri ile İç Ege, Göller Bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı.

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli sağanak yağış beklenen 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller şöyle:

Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce.

İSTANBUL'DA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hazırlanan haritalı rapora göre İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok ilde perşembe ve cuma günleri sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden itibaren Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde yağışların yerel olarak kuvvetleneceğini belirtti.

28 Mayıs 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Raporda, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği bildirildi.

