Teknolojinin gelişmesiyle şekil değiştiren modern yankesiciler, artık pos cihazına bile gerek duymadan sadece cep telefonuyla temassız kartlardan para çalıyor. Kartları alüminyum folyoya sarmak ve telefondaki NFC modunu kapatmak ise hayat kurtarıyor.

Teknoloji ilerledikçe dolandırıcıların yöntemleri de akılalmaz bir boyuta ulaştı. Eskiden cüzdan çalan yankesicilerin yerini şimdi cep telefonuyla gezen teknoloji hırsızları aldı. Dolandırıcılar, vatandaşların kredi kartlarındaki temassız ödeme özelliğini kullanarak kalabalık alanlarda fark ettirmeden para çekebiliyor.

Vatandaşların çanta ya da cebine yaklaşarak telefonlarını kredi kartlarının bulunduğu noktaya tutuyor. NFC yani yakın alan iletişimi teknolojisini kullanan sistem sayesinde temassız işlem gerçekleştirilebiliyor.

Yeni nesil cepçilik! Eskiden cüzdan çalarlardı, şimdi telefonla parayı çekip gidiyorlar

CÜZDANA YAKLAŞIP PARAYI ALIYORLAR

Kanal D Haber'e konuşan adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, dolandırıcıların teknolojiyi yakından takip ettiğini belirterek, “Biz teknolojiyi nasıl takip ediyorsak dolandırıcılar da kendilerine fırsat sağlayacak yöntemleri kolluyor. Yanınıza yaklaşıp telefonu cüzdana ya da karta tutarak işlem yapabiliyorlar” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dünyanın konuştuğu operasyon! Altın ararken mahsur kaldılar

Eskiden POS cihazlarıyla yapılan dolandırıcılık girişimlerinin artık telefonlarla da gerçekleştirilebildiğini söyleyen Kırık, "Temassız çekim 2.500 liraya kadar gerçekleşebiliyor" dedi.

Yeni nesil cepçilik! Eskiden cüzdan çalarlardı, şimdi telefonla parayı çekip gidiyorlar

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUNMANIN YOLLARI

Uzmanlar bu modern hırsızlığa karşı oldukça basit ama etkili iki yöntem öneriyor. İlk koruma yöntemi tamamen fiziksel. Kredi kartlarınızın ön ve arka yüzeyini alüminyum folyo ile sarmak, dalgaların geçişini engelleyerek kartı dış dünyaya kapatıyor.

İkinci önlem ise dijital dünyada gizli. Telefonunuzdan izinsiz çekim yapılmasını engellemek için cihaz ayarlarından otomatik doldurma kartlarını, temassız özellikleri ve NFC uyumluluk modunu pasif hale getirmeniz gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası