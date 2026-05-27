Laos’ta altın aramak için girdikleri mağarada sel sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 define avcısından 5’i sağ olarak kurtarıldı. Günlerdir zorlu şartlarda sürdürülen operasyonda kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta günlerdir süren mağara faciasında sevindiren haber geldi. Xaisomboun eyaletine bağlı Long Chaeng bölgesindeki mağarada mahsur kalan 7 define avcısından 5’i sağ olarak kurtarıldı.

Laoslu ve Taylandlı ekiplerin ortak yürüttüğü kurtarma operasyonunda, mağara içerisinde kayalık bir bölgede bekleyen mahsur kişilere ulaşıldı. Kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, sağ kurtarılan kişilerin yorgun ancak bilinçlerinin açık olduğu görüldü.

Ekiplerin, mahsur kalan kişilere ilk olarak yiyecek ve temel sağlık desteği sağladığı öğrenildi. Yaklaşık bir haftadır devam eden operasyon boyunca ekipler, mağaradaki su seviyesini düşürmek için yüksek kapasiteli pompalar kullandı. Dar geçitlerde ise güvenlik halatlarıyla ilerlenerek zorlu alanlara ulaşılmaya çalışıldı.

2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, mağarada halen kayıp durumda bulunan 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ve suyla dolan dar geçitlerin operasyonu güçleştirdiği belirtildi.

Olayın, 20 Mayıs’ta bir grup define avcısının altın aramak ve avlanmak amacıyla mağaraya girmesiyle başladığı bildirildi. Aniden yükselen sel sularına yakalanan gruptan bir kişinin yüzerek dışarı çıkmayı başardığı, diğer 7 kişinin ise mağarada mahsur kaldığı ifade edildi.

Kurtarma çalışmalarına Tayland’dan gönderilen 24 kişilik uzman mağara dalgıç ekibi de katıldı. Ekipte, 2018 yılında dünya gündemine oturan “Tham Luang Mağarası” kurtarma operasyonunda görev alan deneyimli dalgıçların da yer aldığı belirtildi.

Yetkililer, mağaranın bazı bölümlerinin yalnızca sürünerek geçilebilecek kadar dar olduğunu, bazı geçitlerin ise yaklaşık 50 santimetreye kadar düştüğünü açıkladı. Operasyonda jeneratörler, yaşam tespit cihazları, hava destek sistemleri ve güçlü su pompalarının kullanıldığı kaydedildi.

