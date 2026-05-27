Yaz aylarının gelmesi ile sıcak havalar yurt genelinde etkisini arttırmayı sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'nin en sıcak yeri Eskişehir oldu. Sarıcakaya ilçesinde termometreler ağustos sıcaklarını aratmayacak seviyelere yükseldi.

Türkiye'nin en sıcak yeri oldu! Bayramın ilk günü termometreler 46 dereceyi gördü

SICAKLIK 46 DERECEYE ÇIKTI

Geçmişte Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi.

2023'TE TÜRKİYE'NİN EN SICAK YERİ SEÇİLMİŞTİ

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, 15 Ağustos 2023 tarihinde termometrelerin 49,5 dereceyi göstermesi ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmiş ve o dönem tüm zamanların ulusal sıcaklık rekorunu kırmıştı. Mikroklima iklim özelliklerine sahip Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. İlçede gün içinde artan sıcaklık dijital tabelalara 46 derece olarak yansıdı. Sıcaklıkların bu denli arttığı Sarıcakaya ilçesi dron ile havadan da görüntülendi.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan hareketliliği azaldı. Vatandaşların açık alanlar yerine kapalı ve gölgelik yerleri tercih ettiği görüldü.

