Düzce’de ormanlık alanda bulunan erkek cesediyle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın binlerce saatlik kamera kaydı ve geçiş verilerini incelemesi sonucu yakalanan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin ise 67 yaşındaki Aydın Canbulat olduğu belirlendi.

Düzce’nin Beyköy beldesine bağlı Samandere köyü yakınlarında ormanlık alanda bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

BİNLERCE SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Edinilen bilgilere göre, merkez İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Jandarma Asayiş Komando ekipleri ve istihbarat birimlerinin katılımıyla kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Ekipler, kent genelindeki binlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına aldı. Ayrıca PTS, EDS ve HGS kayıtları da detaylı şekilde incelendi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, onlarca araç hareketi de tek tek takip edildi. Yapılan analizler sonucunda cinayet zanlısının Çilimli ilçesinde yaşayan N.Ö. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan ormanlık alanda cansız bedeni bulunan kişinin Gölyaka ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Aydın Canbulat olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Canbulat’ın vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet yarası bulunduğu tespit edildi.

Olay, dün kamp yapmak için bölgeye gelen bir çiftin yol kenarındaki çeşme yakınlarında hareketsiz yatan kişiyi fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

