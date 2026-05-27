Eşref Rüya, bayram haftasında izleyicilerin en çok araştırdığı yapımlar arasına girdi. Çarşamba akşamlarının dikkat çeken dizisi için “Eşref Rüya bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?” soruları gündemde yer aldı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in bulunduğu yapım, aksiyon ve dram türündeki hikayesiyle sezon boyunca sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bayram haftası birçok dizi ara verirken Eşref Rüya yeni bölüm de gündeme geldi. Peki, Eşref Rüya bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Eşref Rüya bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Final bölümü için geri sayım başladı

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü yayınlanan Kanal D akışına göre Eşref Rüya’nın yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Bayram nedeniyle dizinin yayın hayatına kısa süreli ara verdiği açıklandı.

Bu akşam Eşref Rüya yeni bölüm yerine “Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel” programı yayınlanacak.

Eşref Rüya bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Final bölümü için geri sayım başladı

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Eşref Rüya yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Bayram haftası nedeniyle birçok televizyon dizisinde olduğu gibi Eşref Rüya da bir haftalık yayın arası verdi.

Kanal D yayın akışında dizinin yayın saatinde özel bayram programına yer verilmesi nedeniyle yeni bölüm ileri tarihe ertelendi. Dizinin hayranları sosyal medyada yeni bölüm tarihini araştırırken, yapımın resmi hesaplarından da açıklama yapıldı.

Paylaşılan yeni fragmanda “Büyük finale son 2 bölüm” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

Eşref Rüya bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Final bölümü için geri sayım başladı

EŞREF RÜYA 46. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bayram arasının ardından Eşref Rüya’nın yeni bölümü 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Eşref Rüya bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Final bölümü için geri sayım başladı

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPACAK, NE ZAMAN?

Sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken başarı elde eden Eşref Rüya için final kararı alındı.

Resmi açıklamaya göre Eşref Rüya, 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak 47. bölümüyle final yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası