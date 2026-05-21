Star TV ekranlarında yayınlanan “Sevdiğim Sensin” dizisinin sezon final tarihi netleşti. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrollerini paylaştığı dizide hem ayrılık gelişmeleri hem de hikayedeki yeni kırılma noktaları dikkat çekiyor.

Perşembe akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan “Sevdiğim Sensin”, sezon finali hazırlıklarına başladı. Ay Yapım imzalı dizinin ekranlara kısa bir ara vereceği tarih belli olurken, oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılık da sosyal medyada gündem oldu.

SEVDİĞİM SENSİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Sevdiğim Sensin” dizisinin 4 Haziran 2026 Perşembe günü sezon finali yapacağı açıklandı. Star TV’de yayınlanan ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşan dizi, sezon arasına 16. bölüm itibarıyla girmeye hazırlanıyor. Yapım ekibinin yeni sezonda hikayeyi sürdürmesi beklenirken, sezon finali öncesinde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

Son bölümlerde Dicle’nin hayatıyla ilgili aldığı kararlar ve aile içindeki gerilimler dizinin hikayesini yeni bir noktaya taşıdı.

SEVDİĞİM SENSİN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Dizinin sezon finali öncesinde en dikkat çeken gelişmelerden biri Elçin Zehra İrem’in projeye veda edecek olması oldu. Dizide Burçin karakterine hayat veren oyuncunun sezon finaliyle birlikte ekibe ayrılacağı öğrenildi. Ayrılığın hikayeye nasıl yansıyacağı ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan yayınlanan son bölüm tanıtımlarında Dicle’nin kendi hayatı için önemli kararlar aldığı görülecek. Feride’nin desteğiyle Erkan’a karşı boşanma davası sürecini başlatan Dicle'nin yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceği sezon finalinin en merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

