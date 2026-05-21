Geçen yıl Bilecik'teki orman yangınında küle dönen 140 bin hektarlık bölge, yeniden yeşermeye başladı. Bu süreçte doğadan adeta fışkıran kuzugöbeği mantarı, köylülerin yüzünü güldürdü. Bu mantarın tazesinin kilogram fiyatı 1.000 lira, kurusu 7 bin 500 TL'ye kadar satılabiliyor.

Geçtiğimiz 2025 yılının Temmuz ayında Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını 5 günün ardından sabaha karşı kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında 140 bin hektarlık orman alan kül olurken, 1 mahalle komple yanmış, 14 köy hasar görmüştü.

KURUTULMUŞU 7 BİN 500 TL

Son zamanlarda kuraklık nedeniyle nadir görülen, tazesinin kilogramı 1.000 liradan, kurutulmuşu 7 bin 500 TL'den satılan kuzugöbeği mantarı bu hafta etkili olan yağışların ardından yangının yaşandığı Osmaneli'ne bağlı ve yangından etkilenen Borcak, Büyükyenice ve Kızılöz köylerindeki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi.

Köylüler ellerinde sopalarla her taşın altında ekonomik ve besin değeri yüksek olan ve yurt dışına ihraç edilen kuzugöbeği mantarını toplamak için mesaiye başladı.

"YAĞIŞ OLURSA BİR SÜRE DAHA MANTAR TOPLARIZ"

Kuzugöbeği mantarı arayan yöre sakinlerinden Recep Apak, orman yangınları sonrası kuzugöbeği mantarının ormandan fışkırdığını anlatarak, "Bu mantar 10 Mart'ta başlar, Mayıs 25'ine kadar devam der. Hava şartları rutubetli giderse, yağış yağarsa bunun arkası kesilmez bu süre daha da devam eder. Bir gün araziye gittim, Büyükyenice'nin Kızılöz mezarlıklar tarafına. Mübarek sanki elinle ekmişsin gibi, yani ekilmiş gibi. O gün aşağı yukarı 6-7 kasa mantar topladım ve tamamı 30 kiloydu. En çok topladığım o gündü. Şimdi burada neden çok mantar olmaya başladı" dedi.

"YANGINDAN SONRA MANTAR FIŞKIRDI"

Recep Apak konuşmasının devamında, "Yangın zamanı büyük iş makineleri yol açarken, toprağı kabarttığı yerlerde çok mantar oluyor. Atıyorum, bu arkamız yeşillik. Bu yeşilliklerde arasan bile bulamazsın. İklim orası değil. Yangının külünün doğaya dağılmasından sonra oluşan bir etkileşim sonrası mantar fışkırdı. Yani yanık yerlerde daha çok çıkıyor" dedi.

Recep Apak mantardan yaptıkları yemekler hakkında bilgi vererek, "Vallahi ben soğanlı kavurmasını çok sevdim. Hanım dolmasını yaptı, bulgurla; o daha başka oldu. Ondan sonra kaşarlısını yaptık, fırına sürdük. Yumurtalısını yaptık. Yani her türlü bunun yemeği olabiliyor" dedi.

