Gündemdeki haberler ardından merak edilen isimlerden biri de Eren Kesimer oldu. İşletme eğitimi aldıktan sonra kariyerini mutfak sanatlarına yönlendiren Kesimer,birçok alanda faaliyet gösteren bir isim.

1987’de Ankara’da doğan Eren Kesimer, işletme üzerine tamamladığı lisans ve yüksek lisans eğitimi sonrasında, 2010 yılında iş hayatına Ulus 29’da sıcak şefi olarak adım atmıştır.Çapamarka, Limonata ve Rudolf Karaköy gibi önemli restoranlarda görev alan Kesimer, Veranda Grup bünyesinde uzun yıllar yönetici şef olarak çalışmıştır.

Eren Kesimer; mutfak ve servis alanında ekip oluşturma, marka ve konsept oluşturma, menü geliştirme ve planlama, satın alma, tüm operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve denetlenmesi konularında, başta İstanbul, Alaçatı ve Bodrum olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde markalara sürdürülebilir başarı sağlamak için danışmanlık hizmetleri vermektedir.

