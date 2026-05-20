Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Susuz beldesinde 15 Mayıs'ta meydana gelen ve kan donduran şiddet olayında, 36 yaşındaki A.A. isimli şahıs, 9 yaşındaki kızına küfür ettiği gerekçesiyle sokakta karşılaştığı 11 yaşındaki M.Y.A.'yı acımasızca darp etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde; öfkeli şahsın küçük çocuğu önce yumrukladığı, ardından hırsını alamayarak yakasından tutup defalarca havaya kaldırıp şiddetle yere fırlattığı ve çocuğun aldığı ağır darbeler sonucu bilincini kaybederek yere yığıldığı anlar izleyenleri dehşete düşürdü. Çevredeki vatandaşların güçlükle araya girmesiyle son bulan korkunç olayın ardından, mağdur çocuğun ailesinin jandarmaya şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekiplerce kıskıvrak gözaltına alınan gözü dönmüş saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

