NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin sezon finali öncesinde oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılık gündem oldu. Dizide Kartal karakterine hayat veren Cemal Hünal’ın projeye veda edeceği öğrenildi. Peki, Yeraltı Kartal diziden ayrıldı mı, neden?

Yeraltı, 20 Mayıs’ta yayınlanacak sezon finali bölümüyle ekranlara ara vermeye hazırlanıyor. Sezon finali öncesinde dizinin oyuncu kadrosunda yaşanacak değişiklikler ise izleyicilerin dikkatini çekti.

YERALTI KARTAL DİZİDEN AYRILDI MI?

Cemal Hünal, Yeraltı dizisine Kartal karakteriyle konuk oyuncu olarak dahil olmuştu. Gelen son bilgilere göre oyuncu, sezon finali bölümüyle birlikte projeye veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kartal karakterinin hikayesi sezon finalinde dikkat çeken bir gelişmeyle sona erecek. Dizinin yeni sezonunda karakterin yer almayacağı konuşulurken, ayrılık sahnesinin izleyiciyi şaşırtacağı tahmin edildi.

Medyapım imzalı dizide sezon finali öncesinde başka sürpriz ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. Yapım ekibinden yeni sezon kadrosuna ilişkin resmi açıklama ise henüz gelmedi.

Berna Aruz’un kaleme aldığı, Murat Öztürk’ün yönettiği Yeraltı dizisi özellikle ilk sezonunda sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başlayan oyuncu, daha sonra ailesi tarafından İskoçya’daki Gordonstoun International Summer School’a gönderildi. Lise eğitiminin ardından bir süre Londra’da yaşayan Hünal, burada tasarım alanına yöneldi.

Oyunculuğa duyduğu ilgi nedeniyle Hünal, Los Angeles’ta UCLA Extension, Santa Monica College ve London Film School’da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. ABD’de çeşitli kısa filmlerde rol alan oyuncu, dönem projeleri için özel eğitimler de gördü.

Asi, Adanalı, Bir Zamanlar Osmanlı, Tatar Ramazan, Paramparça, Diriliş Ertuğrul, Sadakatsiz, Hudutusuz Sevda dizilerinde rol aldı. 2021 yılında Survivor Ünlüler kadrosunda yarışmaya katıldı.

Beyaz perdede ise Issız Adam filmiyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından Romantik Komedi, Günce, Mahmut ile Meryem, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Son Akşam Yemeği ve Şımarık gibi pek çok filmlerde rol aldı.

