Yeraltı final mi, sezon finali mi? 2. sezon tarihi gündemde
NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin akıbeti izleyiciler tarafından araştırılıyor. 20 Mayıs’ta yayınlanacak bölüm öncesinde dizinin final mi yoksa sezon finali mi yapacağı merak konusu oldu. İzleyiciler 2. sezonun olup olmayacağını araştırıyor.
Yeraltı, kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlar arasında yer aldı. Medyapım imzalı dizinin ekrana ara vereceği tarih merak edilirken gözler yeni sezon kararına çevrildi.
Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’ın yer aldığı dizide sezon finali öncesinde önemli ayrılıklar da gündeme geldi.
YERALTI FİNAL Mİ, SEZON FİNALİ Mİ?
Yeraltı dizisi final yapmıyor. Sezon finaliyle ekranlara ara veriyor. NOW TV’nin ilgiyle takip edilen yapımı, 20 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak 16. bölümüyle sezon arasına çıkacak.
YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeraltı dizisinin 2. sezon yayın tarihiyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak sektör kulislerinde dizinin yaz arasının ardından sonbahar sezonunda yeniden ekranlara dönmesinin planlandığı konuşuluyor.
NOW TV’nin yeni yayın dönemine yönelik hazırlıkları kapsamında dizinin eylül veya ekim ayında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Kanalın resmi yayın takvimi açıklandığında yeni sezon tarihi de netleşecek.
YERALTI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Sezon finali bölümünde hikayede önemli kırılma noktalarının yaşanacağı belirtiliyor. Özellikle diziye Kartal karakteriyle konuk olan Cemal Hünal’ın vedası dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı, Murat Öztürk’ün yönettiği dizinin sezon finalinde Haydar Ali, Ceylan ve Bozo arasındaki dengelerin değişmesi bekleniyor. İzleyiciler özellikle final sahnesinde yeni sezonu etkileyecek gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.