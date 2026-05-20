Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi: İdman iptal, ayrılık yakın
Panathinaikos'un EuroLeague'de Final-Four'a kalamamasının ardından Başantrenör Ergin Ataman ile ayrılık kararı alındı.
ATAMAN'LA YOLLAR AYRILIYOR
Yunanistan basınından Gazzetta'nın haberine göre; Panathinaikos'un bugünkü antrenmanının iptal edildiği ve Ergin Ataman ile yolların ayrılacağı belirtildi.
TEK SORUN TAZMİNATI
Ergin Ataman'la ilgili resmi açıklamanın an meselesi olduğu ve çözülmesi gereken tek sorunun, 1 yıl daha sözleşmesi olan deneyimli koçun tazminat meselesi olduğu aktarıldı.
BASIN TOPLANTISINDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia Basket'e elendikleri maçın ardından basın toplantısında bir gazetecinin ocak ayında söylediği, "Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" sözünü hatırlatması üzerine tepki göstermiş ve toplantıyı terk etmişti.