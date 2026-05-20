Yunan basını, EuroLeague'de Final Four bileti alamayan Panathinaikos'ta Başantrenörü Ergin Ataman'ın takımdan ayrılığının an meselesi olduğunu yazdı.

Panathinaikos'un EuroLeague'de Final-Four'a kalamamasının ardından Başantrenör Ergin Ataman ile ayrılık kararı alındı.

ATAMAN'LA YOLLAR AYRILIYOR

Yunanistan basınından Gazzetta'nın haberine göre; Panathinaikos'un bugünkü antrenmanının iptal edildiği ve Ergin Ataman ile yolların ayrılacağı belirtildi.

TEK SORUN TAZMİNATI

Ergin Ataman'la ilgili resmi açıklamanın an meselesi olduğu ve çözülmesi gereken tek sorunun, 1 yıl daha sözleşmesi olan deneyimli koçun tazminat meselesi olduğu aktarıldı.

Ergin Ataman

BASIN TOPLANTISINDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia Basket'e elendikleri maçın ardından basın toplantısında bir gazetecinin ocak ayında söylediği, "Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" sözünü hatırlatması üzerine tepki göstermiş ve toplantıyı terk etmişti.

