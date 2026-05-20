Hac farizasının yerine getirmek için bütün dünya Müslümanları mukaddes topraklara koştu. İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş Mekke'de son durum hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bütün dünyada bayram hazırlıkları devam ederken, mukaddes belde Mekkei Mükerreme'de de hac ibadetini yerine getirmek üzere milyonlarca Müslüman bir araya geliyor.

TGRT Haber'e canlı olarak bağlanan İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, "Burada bugün gündem Arafat hazırlıkları. Çünkü hacılar pazartesi günü, terviye günü yani Zilhicce’nin 8. günü Arafat’a nakledilmeye başlanacaklar ve salı günü de Arafat vakfesi gerçekleştirilecek." dedi.

Altıkardeş'in Mekke'deki son durum hakkında verdiği bilgiler şöyle oldu:

Yüksek güç kapasiteli klimalar ve her hacı adayı için yatak olabilen, açılabilen koltuklar tahsis ediliyor. Bu sene ilk defa, uzun bir aradan sonra yine sıcak yemek ikramı da olacak Arafat’ta.

Öğrendiğimiz bilgilere göre öğleden sonra, arefe günü Türk hacılarına kavurma ve pilav ikramı yapılacak. Bu da bu senenin yeni hizmetlerinden biri.

Tabii burası, Arafat dediğimiz alan, yaklaşık 10 kilometrekarelik bir bölge. İnsanlar, Müslümanlar burada toplanıyorlar. Cebel-i Rahme çevresindeki düzlük alanlarda her ülkenin farklı çadır bölgeleri var.

"KAÇAK ŞEKİLDE GİRMEYE ÇALIŞAN 13 KİŞİ DEPORT EDİLDİ"

Daha sonra namazlarını eda edip akşam havanın kararmasını, yani güneşin batmasını bekliyorlar. Bununla ilgili hazırlıklar da son olarak tamamlandı. Orada her türlü yüksek konfor altında hacılarımız, güneşin etkisine maruz kalmadan rahatlıkla ibadetlerini yerine getirecekler.

Tabii gün geçtikçe girişler artıyor. Son gelen kafileler, Merkeziye bölgesi dediğimiz, Mescid-i Haram’a yakın otellerde konaklayacak olan hacılar da gelmeye devam ediyor.

Akşamları bunların yoğunluğu oluyor Kâbe’de. Her geçen gün sayı artıyor. Günlük yaklaşık 100 bin kişi artış yaşanıyor burada. Bu sene yaklaşık 1 milyon 700 bin hacı adayı ibadetini yerine getirecek.

Suudi Arabistan içinden hacca gelmek de izinle ve ücretle gerçekleşiyor. Suudi Arabistan, buradaki hizmetlerin bedelini kendi vatandaşlarından da alıyor. Onlar da Nusuk uygulaması üzerinden müracaatlarını yapıp hac vesikalarını aldıktan sonra Mekke-i Mükerreme’ye girebiliyorlar. Onların da girişleri sürüyor.

Bu arada bugün Suudi İçişleri Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde bir açıklama vardı. Kaçak şekilde girmeye çalışan 13 kişinin deport edildiği, yani yurt dışına çıkarıldığı ve 10 yıl boyunca herhangi bir maksatla Suudi Arabistan’a giremeyecekleri açıklandı.

"1 MİLYONA VARAN CEZALAR KESİLİYOR"

Bunlara aracılık eden 7 kişi de yüksek cezalarla cezalandırıldı. Bu ciddi rakamlar; yaklaşık 1 milyona varan cezalar kesiliyor kaçak hacı getirenlere. Ayrıca araçlarına el konulduğu ve varsa çalışma izinlerinin iptal edileceği yönünde bilgiler yer alıyor.

Tabii bu sıkı tedbirler, özellikle havalimanlarında ve şehir girişlerindeki denetimler şehirde ciddi bir rahatlama sağlıyor. Çünkü şehirde artık kimse kalmadı. Umreden kalanların hepsinin çıkması istendi ve bu sağlandı.

Hac ibadeti yapacak olanlar ve onlara hizmet edenler dışında hiç kimse şu anda Mekke-i Mükerreme’de bulunmuyor.

Akşamları yoğunluk artıyor ama çok rahat bir şekilde biz yine dün gece tavafımızı yaptık. Bugün de giden arkadaşlarımız rahatlıkla tavaflarını yaptılar, umrelerini gerçekleştirdiler, sa’y alanında sa’y menâsikini yerine getirdiler.

Hizmetler çok rahat ve güzel bir şekilde sürdürülüyor. Bu dönem yine lisanslı olarak Türkiye’den gelen kasap arkadaşlarımız da dikkatimizi çekiyor. Onlar da bayramın birinci ve ikinci günü burada kasaplık hizmeti verecekler. Ancak arefe günü Arafat’ta olacaklar ve hac farizasını da yerine getirmiş olacaklar.

Bu şekilde yaklaşık bin kişilik bir hizmet ekibinin Türkiye’den mübarek topraklara geldiği bilgisini aldık.

Kısacası ibadetler güzel bir şekilde yapılıyor ve hizmetler kesintisiz devam ediyor.

