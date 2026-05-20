"Nîmet gelince şımarma, gelmeyince de üzülme"

Yûsüf bin Esbât hazretleri; Tebe-i tâbiînden olup, hadîs, fıkıh ve kıraat âlimidir.

Antakya’da yaşadı.

195 (m. 810)’de vefât etti.

Sohbet ederdi.

Ama ekseriyâ;

"Kardeşlerim! Herkesin mutlaka tadacağı ve kimsenin çâre bulamadığı ölüm için şimdiden hazırlanınız... Çünkü ölüm geldikten sonra ‘Âh!’ etmekten, pişmân olmaktan başka yapacak bir şey olmaz" buyururdu

● ● ●

Bir gün kendisine;

"Zühdün gâyesi nedir efendim?" dediler.

Cevâbında;

"Zühd, dünyâdan kesilmektir. Nîmet gelince şımarmamak, gelmeyince de üzülmemektir" buyurdu.

Sordular yine:

"Tevâzu nedir?"

Cevâbında;

"Evinden çıktığında karşılaştığın herkesi, kendinden üstün bilmendir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

“Bedbaht olmanın alâmeti nedir? diye sordular bu zâta.

Cevâbında;

“İlmi olup da amel yapmamak ve ameli olup da ihlâsı olmamaktır” buyurdu.

Ve ekledi:

“Üçüncü alâmetiyse, bir velî sohbetine kavuşamamaktır. Zîrâ bir Allah adamını tanımamak, kötü bahtlı olmanın en büyük nişânıdır.”

