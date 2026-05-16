Herkesi kötü bilenin kendisi kötüdür!

Vehb bin Münebbih hazretleri, Tâbiîn devrinde yetişen tanınmış hadîs âlimidir.

124 (m. 737) de San’ada vefât etti.

Bu zât anlatıyor:

Dâvud aleyhisselâm;

“Yâ Rabbî! Seni aradığımda nerede bulurum?” diye sordu.

Allahü teâlâ;

“Ben, benden korkularından dolayı kalpleri titreyip ürperen kimselerle berâberim!” buyurdu.

Sonra da;

“Ey Dâvud! Hangi kulun günâhını affetmeyi severim biliyor musun?” buyurdu.

Hazret-i Dâvud sordu:

“Kimin yâ Rabbî?”

Allahü teâlâ;

“Günahlarını hâtırladığı zaman içi titreyen kullarımın!” buyurdu.

● ● ●

Vehb hazretlerine;

"Efendim, çok ibâdet yapan iki kişiden hangisi daha üstündür?" diye sordular.

Cevâbında;

"Hangisinin insanlara faydası çoksa, o kişi daha üstündür" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“Kötü huylu insan nasıl olur efendim?” diye sordular.

Cevâbında;

“O, herkesi kötü bilir. Kimseye iyilik yapmaz. Yapsa da başa kakar. İbâdet de yapmaz. Yapsa da sevap alamaz” buyurdu.

