Herkesi kötü bilenin kendisi kötüdür!

Vehb bin Münebbih hazretleri, Tâbiîn devrinde yetişen tanınmış hadîs âlimidir.
124 (m. 737) de San’ada vefât etti.
Bu zât anlatıyor:
Dâvud aleyhisselâm;
“Yâ Rabbî! Seni aradığımda nerede bulurum?” diye sordu.
Allahü teâlâ;
“Ben, benden korkularından dolayı kalpleri titreyip ürperen kimselerle berâberim!” buyurdu.
Sonra da;
“Ey Dâvud! Hangi kulun günâhını affetmeyi severim biliyor musun?” buyurdu.
Hazret-i Dâvud sordu:
“Kimin yâ Rabbî?”
Allahü teâlâ;
“Günahlarını hâtırladığı zaman içi titreyen kullarımın!” buyurdu.
● ● ●
Vehb hazretlerine;
"Efendim, çok ibâdet yapan iki kişiden hangisi daha üstündür?" diye sordular.
Cevâbında;
"Hangisinin insanlara faydası çoksa, o kişi daha üstündür" buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bu zâta;
“Kötü huylu insan nasıl olur efendim?” diye sordular.
Cevâbında;
“O, herkesi kötü bilir. Kimseye iyilik yapmaz. Yapsa da başa kakar. İbâdet de yapmaz. Yapsa da sevap alamaz” buyurdu.