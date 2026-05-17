Türkiye Gazetesi
“Zikir, İslâmiyet'e uymaktır”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Vehb bin Münebbih hazretleri, Tâbiîn devrinde yetişen tanınmış hadîs âlimidir.

Bu zât anlatıyor:

Îsâ aleyhisselâm, yanında havârîleri olduğu hâlde bir köye uğradı.

Orada, herkesi ölmüş bir vaziyette görünce;

“Bunlar toplu hâlde öldüklerine göre Allah’ın gazabına uğramışlar” dedi.

Ve o ölülerden birine;

“Allah’ın izniyle kalk!” diye seslendi.

Bir ölü dirildi ve;

“Buyurun!” dedi.

Îsâ aleyhisselâm;
“Suçunuz ne idi ki, bu azâba lâyık oldunuz?” diye sordu.

O mevtâ cevâben;

“Ey Allah’ın nebîsi! Biz dünyâyı, çocuğun annesini sevdiği gibi sevmiştik. Dünyâlık işlerimiz yolunda olunca sevinir, iyi gitmeyince de üzülürdük” dedi.

Îsâ nebî sordu:

“Sonra ne oldu?”

Cevâbında;

“Gece çok iyiydik. Sabah bu hâle geldik” dedi.

● ● ●

Bir gün bu zâta sordular:

“Zikir nedir efendim?”

Onlara cevâben;

“Zikir, İslâmiyete uymaktır” buyurdu.

Ve açıkladı:

“Yâni İslâmiyet'e tam uyan bir kimsenin her hareketi zikirdir. Eğer böyle değilse, eline tesbîh alıp da binlerce defâ 'Allah, Allah, Allah' dese, zikretmiş sayılmaz.”

