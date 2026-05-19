Premier Lig'de Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin Bournemouth ile 1-1 berabere kalmasının ardından bitime 1 hafta kala şampiyon oldu ve 22 yıllık hasrete son verdi.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Andoni Iraola'nın çalıştırdığı Bournemouth'a konuk oldu.

CITY KAYBETTİ, TOPÇULAR SEVİNDİ

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Bournemouth 1-1 berabere kalan lig ikinci Manchester City, bitime 1 hafta kala lider Arsenal'in 4 puan gerisine düşerek şampiyonluğu Topçular'a kaptırdı.

Bournemout - Manchester City

ARSENAL 22 YILLIK ÖZLEME SON VERDİ

Bu sonuçla, bitime 1 hafta kala Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin 4 puan önünde yer alarak şampiyonluğunu ilan etti.

En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk hasretini bitirdi.

İspanyol Teknik Direktör Mikel Arteta yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Arsenal, Premier Lig'de de kupayı kazanmayı başardı.

