Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’in katılımına tepki gösterilen 70. Eurovision Şarkı Yarışması’nın finali Viyana’da protestolar eşliğinde gerçekleşti. İsrail sahneye çıktığı anlarda yuhalanırken, yarışmayı, “Bangaranga” şarkısıyla Bulgaristan temsilcisi Dara kazandı.

MURAT ÖZTEKİN- Eurovision Şarkı Yarışması’nda Gazze’de katliama imza atan İsrail ikinci sırada kalırken Bulgaristan temsilcisi birinci oldu... İsrail’in katılımına tepki gösteren birçok ülkenin boykot ettiği 70. Eurovision’un finali, önceki akşam Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlendi.

Gece öncesinde 1000’i aşkın kişi, İsrail’in yarışmaya katılmasına tepki için protesto yaptı. Finalde sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Noam Bettan da seyircilerin açtığı Filistin bayrakları eşliğinde yuhalandı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard de İsrail’in sahnede olduğu anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Devam eden soykırım, yasa dışı işgal ve ‘apartheid’ varken Eurovision’da İsrail için bir sahne olmamalı” ifadelerine yer verdi.

Ancak bütün bunlara rağmen İsrail, geçen sene olduğu gibi neredeyse yarışmayı kazanıyordu. İsrail, “propaganda aracı” olarak gördüğü Eurovision’u kazanmak için son yıllarda reklam kampanyalarını artırdı.

Farklı ülkelerdeki İsrail diasporası da yarışmada etkili oldu. Ülke, bu sene de halk oylamasında birinci oldu. Ancak Eurovision’un nihai sonucu %50 jüri ve %50 halk oylamasıyla belirlendiği için jüri, İsrail’in ödülü kazanmasının önünü açmadı.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR

İsrail’in 343 puan alarak ikinci sırada kaldığı yarışmayı, bir Türk’le evli olan Bulgaristan temsilcisi Dara, 516 puan alan “Bangaranga” isimli şarkısıyla kazandı.

Türk gelini Dara, Türkçe konuşarak ülkemize teşekkür etti. Şampiyonluğun ardından Türk hayranlarına seslenen Dara “Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası