İstanbul'un en büyük uluslararası sanat organizasyonlarından ArtContact İSTANBUL 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açtı. 12 ülkeden sanatçı ve galerilerin katıldığı fuar, çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden binlerce eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul’un en büyük uluslararası sanat faaliyetlerinden biri olan “ArtContact İSTANBUL 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı”, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını açtı. Resim, seramik, baskı, resim ve disiplinler arası üretimlerin yer aldığı fuarda, çağdaş sanatın farklı ifade şekilleri geniş perspektifle sergileniyor.

17 Mayıs’a kadar açık kalacak fuar, sanat profesyonellerini, koleksiyonerleri ve sanatseverleri bir araya getiriyor.

ArtContact İSTANBUL, Avrupa’nın ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen galerilere yeni pazar fırsatları sunarken, sanat dünyasında daha görünür olmalarını sağlıyor. Organizasyon Rusya, Kazakistan, Güney Kore, Ermenistan, Lübnan, Çin, Azerbaycan, İspanya, Mısır ve Fransa başta olmak üzere 12 ülkeden sanatçıyı ve binlerce eseri bir araya getiriyor.

Fuar çerçevesinde “Sanatçı Onur Ödülü”ne ressam Ertuğrul Ateş layık görülürken, “Sanata Katkı Onur Ödülü” Bozlu Art Project’e verildi. “Kurum Onur Ödülü” ise İstanbul Modern’in oldu.

