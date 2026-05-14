Muğla'nın Fethiye ilçesindeki meyhane açılışı infiale yol açtı. Düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam açılışta dua etti, duaya Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik ve CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal iştirak etti. Uysal, skandalı bir başka boyuta taşıyarak meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende 'cehaletin bu kadarına pes' dedirten bir olay yaşandı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik ve CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende meyhanenin açılışı dualarla yapıldı.

Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

ODA BAŞKANI, 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ

Çıralı, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi'ne yeni bir soluk getirecek inşallah." dedi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 'BEREKETLİ KAZANÇ' DİLEDİ!

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler izleyenleri şaşkına çevirirken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

