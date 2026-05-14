İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İran’ın ABD ve İsrail’in "yasa dışı saldırılarının" hedefi olduğunu belirterek, "İran yenilmezdir. Biz, özgürlüğümüzü ve topraklarımızı savunmak için tüm gücümüzle mücadele etmeye hazır olduğumuz kadar diplomasi yolunu sürdürmeye ve korumaya da kararlıyız. İran’la ilgili hiçbir konuda askeri bir çözüm yoktur" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu.

Arakçi, İran’a ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek, "Hepinizin de tanık olduğu üzere ülkem, bir yıldan kısa süre içerisinde iki kez ABD ve İsrail’in vahşi ve yasa dışı saldırılarının hedefi olmuştur. Halkımıza yönelik saldırılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın bilinçli değerlendirmeleri ve hatta ABD’nin kendi istihbarat kurumlarının tahminleriyle çelişen yalan iddialarla meşrulaştırılmıştır. Gerçek şu ki İran da birçok bağımsız ülke gibi yasa dışı yayılmacılık ve savaş kışkırtıcılığının mağduru olmuştur. Bunlar, günümüz dünyasında hiçbir yeri olmayan çirkin olgulardır" ifadelerini kullandı.

"ASLA TESLİM OLMADIK"

Bölgesel gerilimlerin hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını belirten Arakçi, "Sorumsuz maceracılık peşinde koşanlar, bu adımların kendi jeopolitik çıkarlarına hizmet ettiğini düşünüyor olabilir. Ancak bugün dünyanın dört bir yanındaki halklar ve devletlerin de gördüğü gibi, bölgesel istikrarsızlık herkes için, saldırganların kendileri dahil olmak üzere, kaybet-kaybet durumudur. Bu korkunç şiddet karşısında İran halkı kararlılık ve onurla kendini savunmuştur. Biz bağımsızlık idealimizden geri adım mı attık? Egemen güçlerin irade ve heveslerine teslim mi olduk? Cevap oldukça açık. Biz asla teslim olmadık ve asla da olmayacağız" dedi.

"İRAN KONUSUNDA ASKERİ ÇÖZÜM YOK"

Arakçi, "İran yenilmezdir ve ülkemiz, maruz kaldığı her baskının ardından daha güçlü ve daha kenetlenmiş şekilde yoluna devam etmektedir. Biz, özgürlüğümüzü ve topraklarımızı savunmak için tüm gücümüzle mücadele etmeye hazır olduğumuz kadar diplomasi yolunu sürdürmeye ve korumaya da kararlıyız. İran’la ilgili hiçbir konuda askeri bir çözüm yoktur. İran halkı hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmez ancak saygıya da aynı şekilde karşılık verir. Silahlı kuvvetlerimiz, herhangi bir yabancı saldırganlığa sert ve yıkıcı şekilde karşılık vermeye hazırdır. Buna rağmen halkımız barıştan yanadır ve savaş istememektedir. Bu utanç verici tabloda saldırgan taraf biz değiliz aksine saldırıya uğrayan ve zulme maruz kalan tarafız" ifadelerini kullandı.

"BRICS YENİ DÜNYA DÜZENİNİN SEMBOLÜ"

BRICS’in rolüne de değinen Arakçi, "BRICS, dünyada yeni bir düzenin doğuşunun simgesidir ve Batı dışındaki yükselen ülkeler artık dünyanın geleceğinin başlıca aktörlerinden biri haline gelmektedir. Bir dönem hayal olarak görülen bu tablo bugün gerçeğe dönüşmüştür. Ancak gerilemekte olan emperyalist güçler zamanı geri çevirmek istemekte ve bu nedenle saldırgan politikalar izlemektedir" dedi.

İran’ın verdiği mücadelenin yalnızca kendi mücadelesi olmadığını savunan Arakçi, "Bu nedenle İran’ın verdiği mücadele yalnızca kendi mücadelesi değil aynı zamanda BRICS üyeleriyle birlikte inşa edilen yeni dünya düzeninin de savunusudur. İran, BRICS ülkelerinin desteği ve dayanışması için minnettardır. Ancak ABD’nin kendisini üstün ve dokunulmaz gören yaklaşımına son verilmesi için ortak çabaların artırılması gerekmektedir. Böyle bir anlayışın günümüz dünyasında yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"BU ANLAYIŞ TARİHİN ÇÖP KUTUSUNA GÖNDERİLMELİ"

Toplantıya katılan ülkelerin büyük bölümünün ABD baskısı ve yaptırımlarıyla farklı şekillerde karşı karşıya kaldığını belirten Arakçi, "Artık birlikte hareket ederek bu tür davranışların tarihin çöp kutusuna gönderilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymanın zamanı gelmiştir. Halklarımız bugün her zamankinden daha fazla birbirine yaklaşmıştır ve hepimizin karşı karşıya olduğu ortak ve tehlikeli tehdidi görmezden gelemeyiz" dedi.

"SAHTE ÜSTÜNLÜK VE CEZASIZLIK ANLAYIŞI SONA ERDİRİLMELİ"

Batılı ülkeleri sert sözlerle eleştiren Arakçi, "Tarihin de gösterdiği gibi gerilemekte olan imparatorluklar, kaçınılmaz sonlarını engellemek için her yolu deniyor. Yaralı bir hayvan gibi saldırganlaşıyorlar. Batı’nın desteklediği ya da görmezden geldiği soykırımlar, egemenlik ihlalleri ve açık denizlerdeki korsanlık faaliyetleri artık ya normalleştiriliyor ya da sessizlikle karşılanıyor. Bu suçlar ve Batı’nın sessizliği, kendilerini dokunulmaz görmelerinden kaynaklanıyor. Bu sahte üstünlük ve cezasızlık anlayışı hep birlikte sona erdirilmelidir" dedi.

BRICS ÜLKELERİNE ÇAĞRI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemlerinin uluslararası hukuk ihlali olduğunu savunan Arakçi, BRICS ülkeleri ile uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İran, BRICS üyesi ülkeler ile uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerinden, ABD ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini, İran’a yönelik yasa dışı saldırıları da dahil olmak üzere açıkça kınamalarını, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasının önüne geçmelerini, savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal edenlerin cezasız kalmasına son vermek için somut adımlar atmalarını talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

