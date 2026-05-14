İstanbul Valiliği, Pendik'te bir okulda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesiyle ilgili açıklama yayınladı. Listedeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini söyleyen okul müdürü açığa alındı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

14.05.2026 Perşembe günü çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik İlçesi’nde bulunan bir okulumuzda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşılmıştır.

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır."

